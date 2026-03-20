उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत वादाची ठिणगी, खुलासा करण्याच्या नादात सदस्यांकडूनच झाली पोलखोल

विशाल करोळे, झी मीडिया, छत्रपती संभाजी नगर: उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे संभाजी नगरात शिंदे सेनेच्या साथीने सत्ता स्थापनेचा मनसुबे होते. मात्र भाजपने हे मनसुबे उधळून लावले. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये सुद्धा आता कलह सुरू झाला आहे. आमचे सदस्य अंबादास दानवे यांनी विकायला काढले असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंच्याच एका सदस्याने केला आणि त्यावर खुलासा करण्याच्या दारुण प्रयत्नात उद्धव ठाकरेंच्या सेनेच्या सदस्यांकडून सगळीच पोलखोल झाली, जाणून घेऊया काय आहे नेमका प्रकार.
अंबादास दानवे यांच्यावर आरोप करणारे संजय निकम हे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. 'दानवेंनी आमच्या नवनिर्वाचित सर्व सदस्यांचा सौदा केला होता. त्यानंतर दानवेंनी आम्हाला डांबून ठेवलं, वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन; गेली अनेक दिवस आम्हाला फिरवलं. कुणाशीही संपर्क होऊ नये म्हणून आमचे मोबाईल देखील काढून घेतले होते' असा सनसनाटी आरोप केला. त्यामुळे आधी असे काहीच नाही म्हणणारी उद्धव ठाकरे यांची सेना अडचणीत आली. 'अंबादास दानवे त्यांच्या तावडीतून आम्ही सुटका केली आणि हा सगळा प्रकार उद्धव ठाकरे यांना सांगितला' असल्याचा आरोपही ठाकरे गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य संजय निकम यांनी केला आहे.
यामुळे अडचणीत आलेल्या ठाकरे सेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी या आरोपांवर मौन बाळगले आणि इतर सदस्यांना पुढे केले. मात्र इतर सदस्यांनी यावर खुलासा करताना, 'होय आम्ही सत्तेसाठी हालचाली करत होतो अशी जाहीर कबुलीच दिली. याबाबत उद्धव ठाकरे आणि अंबादास दानवे यांना माहितीही दिली होती, मात्र आम्हाला सत्तेत जायचे होते त्यामुळं आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी मान्य केले, आमचे 2 सदस्य भाजपने फोडले आणि अडचण झाल्याचीही कबुली त्यांनी दिली', आणि उद्धव यांच्या सेनेचा सगळा कटच उघड झाला.
खरंतर सदर पत्रकार परिषद 'दानवे यांच्यावर खोटे आरोप केले' हे सांगण्यासाठी या सदस्यांनी घेतली. मात्र या सगळ्यात नक्की काय ठरले होते याची कबुलीच त्यांनी दिली. त्यामुळे भाजपने जे आरोप दोन्ही शिवसेनेवर केले होते त्यालाही पुष्टी मिळाली. सारवासारव करण्याच्या नादात पुन्हा ठाकरेंच्या शिवसेनेने सगळंच उघड केले आणि पुन्हा तोंडावर पडले अशाच चर्चा या निमित्ताने सुरू झाल्या आहेत.