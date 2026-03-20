English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत वादाची ठिणगी, खुलासा करण्याच्या नादात सदस्यांकडूनच झाली पोलखोल

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत वादाची ठिणगी, खुलासा करण्याच्या नादात सदस्यांकडूनच झाली पोलखोल

छत्रपती संभाजीनगरमधील जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवण्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गट एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र, भाजपने हा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला नाही. दरम्यान याबाबत खुलासा करताना ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी दिलेल्या कबुलीमुळे पुन्हा एकदा तोंडावर पडल्याच्या चर्चा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 20, 2026, 04:03 PM IST
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत वादाची ठिणगी, खुलासा करण्याच्या नादात सदस्यांकडूनच झाली पोलखोल

विशाल करोळे, झी मीडिया, छत्रपती संभाजी नगर: उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे संभाजी नगरात शिंदे सेनेच्या साथीने सत्ता स्थापनेचा मनसुबे होते. मात्र भाजपने हे मनसुबे उधळून लावले. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये सुद्धा आता कलह सुरू झाला आहे. आमचे सदस्य अंबादास दानवे यांनी विकायला काढले असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंच्याच एका सदस्याने केला आणि त्यावर खुलासा करण्याच्या दारुण प्रयत्नात उद्धव ठाकरेंच्या सेनेच्या सदस्यांकडून सगळीच पोलखोल झाली,  जाणून घेऊया काय आहे नेमका प्रकार. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अंबादास दानवे यांच्यावर संजय निकम यांचे आरोप 

अंबादास दानवे यांच्यावर आरोप करणारे संजय निकम हे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. 'दानवेंनी आमच्या नवनिर्वाचित सर्व सदस्यांचा सौदा केला होता. त्यानंतर दानवेंनी आम्हाला डांबून ठेवलं, वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन; गेली अनेक दिवस आम्हाला फिरवलं. कुणाशीही संपर्क होऊ नये म्हणून आमचे मोबाईल देखील काढून घेतले होते' असा सनसनाटी आरोप केला. त्यामुळे आधी असे काहीच नाही म्हणणारी उद्धव ठाकरे यांची सेना अडचणीत आली.  'अंबादास दानवे त्यांच्या तावडीतून आम्ही सुटका केली आणि हा सगळा प्रकार उद्धव ठाकरे यांना सांगितला' असल्याचा आरोपही ठाकरे गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य संजय निकम यांनी केला आहे.

 

ठाकरे सेनेच्या नेत्यांनी आरोपांवर बाळगले मौन 

यामुळे अडचणीत आलेल्या ठाकरे सेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी या आरोपांवर मौन बाळगले आणि इतर सदस्यांना पुढे केले. मात्र इतर सदस्यांनी यावर खुलासा करताना, 'होय आम्ही सत्तेसाठी हालचाली करत होतो अशी जाहीर कबुलीच दिली. याबाबत उद्धव ठाकरे आणि अंबादास दानवे यांना माहितीही दिली होती, मात्र आम्हाला सत्तेत जायचे होते त्यामुळं आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी मान्य केले, आमचे 2 सदस्य भाजपने फोडले आणि अडचण झाल्याचीही कबुली त्यांनी दिली', आणि उद्धव यांच्या सेनेचा सगळा कटच उघड झाला.

 

भाजपने शिवसेनेवर केलेल्या आरोपांची पुष्टी

खरंतर सदर पत्रकार परिषद 'दानवे यांच्यावर खोटे आरोप केले' हे सांगण्यासाठी या सदस्यांनी घेतली. मात्र या सगळ्यात नक्की काय ठरले होते याची कबुलीच त्यांनी दिली. त्यामुळे भाजपने जे आरोप दोन्ही शिवसेनेवर केले होते त्यालाही पुष्टी मिळाली. सारवासारव करण्याच्या नादात पुन्हा ठाकरेंच्या शिवसेनेने सगळंच उघड केले आणि पुन्हा तोंडावर पडले अशाच चर्चा या निमित्ताने सुरू झाल्या आहेत. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
ShivsenaUBTShindeBJPUddhav Thackrey

