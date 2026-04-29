UBT मध्ये मोठा ट्विस्ट! उद्धव ठाकरे नव्हे तर 'या' नेत्याला विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर; आदित्य ठाकरेंकडून घोषणा

शिवराज यादव | Updated: Apr 29, 2026, 04:23 PM IST
Ambadas Danve Vidhan Parishad Candidate: उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर जाणार हे जवळपास निश्चित झाल्याचं बोललं जात असतानाच अंबादास दानवे यांना उमेदवारी जाही करण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी अंबादास दानवे यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. महाविकास आघाडीच्या वतीने अंबादास दानवे हेच विधानपरिषदेचे उमेदवार असतील असं उद्धव ठाकरेंनी ठरवलं आहे असं आदित्य ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं. उद्धव ठाकरेंच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं बोललं जात असताना, या ट्विस्टमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे की, अंबादास दानवे हे शिवसेनेचे म्हणजेच महाविकास आघाडीचे विधान परिषदेचे उमेदवार असतील. उद्या 11 वाजता ते उमेदवारी अर्ज दाखल करतील, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दानवे यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. 

Assembly Election Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल ते तामिळनाडूपर्यंत; 5 राज्यात कोणाचं सरकार येणार? Zeenia कडून जाणून घ्या अचूक Exit Poll

 

अंबादास दानवे यांनीच काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंचं नाव अंतिम झाल्याचं सांगितलं होतं. "विधानपरिषदेची केवळ एक जागा महाविकास आघाडीची आहे. त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांचं नाव अंतिम झालं आहे. मात्र प्रत्येकाचं लक्ष आमच्या जागेवर आहे. भाजपाच्या पाच जागांसाठी 500 जणांचे अर्ज, शिंदेंच्या दोन जागांसाठी 200 जणांचे अर्ज, राष्ट्रवादीच्या एका जागेसाठी भरपूर अर्ज आलेले आहेत त्याकडेही पाहणं गरजेच आहे," असं ते म्हणाले होते. 

शिंदे नवी खेळी खेळण्याची शक्यता

विधानपरिषद निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे नवी खेळी खेळण्याच्या तयारीत आहेत. एकनाथ शिंदे या निवडणुकीच्या रिंगणात 10वा उमेदवार उतरवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

विधान परिषदेसाठी भाजपची यादी जाहीर; भाजपचे धक्कातंत्र, 5 नव्या नावांची घोषणा

 

एकनाथ शिंदेंनी विधानपरिषदेसाठी नवी रणनीती आखल्याची चर्चा सुरू झालीय. राज्यात विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी 12 मे रोजी मतदान होणार आहे, दरम्यान या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे दहावा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणार अशा चर्चांना उधाण आलंय. या दहाव्या उमेदवारासाठी एकनाथ शिंदेंचा काँग्रेस आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या मतांवर डोळा असल्याचं देखील बोललं जातंय, त्यामुळे शिंदेंच्या या खेळीचा उद्धव ठाकरेंना फटका बसणार का? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. 

विधानसभेच्या आकड्यांचं गणित कसं?

भाजपकडे विधानसभेत 131चं संख्याबळ आहे, शिवसेनेकडे 57, राष्ट्रवादीकडे 40, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पक्षाकडे 1, जनसुराज्य शक्तीचे 2 उमेदवार, रासपचा 1, आणि अपक्षाचे 2 उमेदवार मिळून महायुतीकडे 234 संख्याबळ आहे.

तर काँग्रेसकडे 16, ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे 20, पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 10, समाजवादी पार्टीकडे 2, एमआयएमचा 1 मिळून मविआकडे 49चं संख्याबळ आहे.

विधानपरिषदेवर उमेदवार निवडून येण्याचा कोटा 29 एवढा आहे. त्यामुळे महायुतीचे 9 पैकी 8 उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे मविआचा एक उमेदवार निवडून येणार.

भाजपाकडून 5 उमेदवार जाहीर

भाजपने आपल्या 5 उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. भाजपाने सुनील कर्जतकर, माधवी नाईक, प्रमोद जठार, संजय भेंडे विवेक कोल्हे यांना उमेदवारी दिली आहे. तसंच विधानपरिषद पोटनिवडणुकीसाठी प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

T20 World Cup 2026 साठी न्यूझीलंड संघाची घोषणा! तीन दिग्गज...

स्पोर्ट्स