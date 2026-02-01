'सुनेत्राताईंचं अभिनंदन करत मोदींनी घराणेशाहीच्या आरोपातून मोक्ष मिळवला', संजय राऊत असं का म्हणाले?

DCM Sunetra Ajit Pawar Sajnay Raut PM Modi : केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर (Shivsena UBT) शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत सध्या दिल्लीत असून, 'निर्मलाबाई पर्समधून काय काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. निवडणुकीच्या निमित्तानं लाडली बहनासारख्या योजना राबवल्या जातात ज्यामुळं तिजोरीवर भार येतो आणि राज्य कसं कर्जबाजारी होतं यावर प्रकाश पाडला आहे. तरीही अपेक्षा आहे की बहुसंख्य मध्यमवर्गीय आणि गरिबाना सीतारमन काय देतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल', असं राऊतांनी माध्यमांना संबोधिक करताना स्पष्टच म्हटलं.
अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यावर या पदाची धुरा सोपवण्यात आली. या शपथविधी प्रक्रियेवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना संजय राऊत यांनी आपण सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन करतो असं म्हणत घराणेशाहीच्या मुद्द्यांवरून केल्या जाणाऱ्या आरोपांवरून खोचक टोला लगावला.
सुनेत्रा पवार यांच्या शिपथविधीविषयीचा प्रश्न विचारला असता, 'सर्वात आधी मी नरेंद्र मोदींच अभिनंदन करेन की त्यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचं अभिनंदन केलं, त्यांना शुभेच्छा देत त्या राज्याचं काम सक्षमपणे करतील यासाठी अपेक्षा व्यक्त केल्या. आम्ही मोदींचं अभिनंदन यासाठी करत आहोत की सातत्यानं ते इतरांवर घराणेशाहीचा आरोप आणि चिखलफेक करत असतात. मग ते ठाकरे बंधू असो किंवा णखी कोणी. शाहा आणि मोदी कधीही महाराष्ट्रात आले तरीह ठाकरें का परिवारवाद, इसका परिवारवाद, गांधी का परिवारवाद.... म्हणतात. मात्र त्यानी सुनेत्राताईंचं अभिनंदन करत इतरांवर घराणेशाहीचा आरोप करण्याच्या सत्रातून मुक्ती मिळवली. त्यांना मोक्ष प्राप्त झाला', अशा शब्दांत राऊतांनी उत्तर देत यापुढे भारतीय जनता पक्ष घराणेशाहीवरून इतरांवर घाणेरड्या शब्दांत टीका करता कामा नये असा इशाराही दिला.
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणं हा त्यांच्या पक्षाचा आणि भाजपचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यांचा पक्ष, त्यांचे आमदार, त्यापेक्षा 'शरद पवारांच्या भाषेत सांगावं तर इकडले प्रमुख तटकरे आणि तिकडले प्रमुख पटेल यांनी हे निर्णय घेतले असं म्हणतात' असाही टोला लगावला. मात्र हा अजित दादांच्या मेहनतीतून उभा राहिलेला पक्ष आहे. अजितदादांचा पक्ष रांगड्या लोकांचा पक्ष आहे असं सांगत महाराष्ट्राच्या अस्मितेवरून अजितदादा आणि शरद पवार यांनी तडजोड केली नाही भाजपच्या ताटाखालचं मांजर होण्यापासून ते टाळत होते. त्यामुळं हा भोसले पाटलांचा पक्ष पटेलांचा होऊ नये या पक्षाची सूत्र मोहिते, पाटील, भोसले, कांबळ्यांकडे राहत ती पटेलांकडे जाऊ नयेत. कारण हा मराठी अस्मितेचा पक्ष आहे याची काळजी सुनेत्रा पवार यांना घेणं गरजेचं आहे, असं सूचक विधान राऊतांनी केलं.
भाजपचा कणा आणि खांदे पिचले आहेत त्यामुळं त्यांना कायमच दुसऱ्यांचे खांदे लागतात आणि त्याचाच वापर करून ते महाराष्ट्रातील व्यक्ती, पक्ष, संस्था यांचा काटा ते काढतात अशा शब्दांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपच्या भूमिकेवर राऊतांनी निशाणा साधला.
शरद पवारांच्या काळात अजित पवार मुख्यमंत्री झालं असतं, त्याबाबतचं मत विचारलं असला 'तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती' असं सांगत प्रणव मुखर्जी राजकारणात सक्रिय होते आणि सरकार पुढे सरकत नव्हती. त्यामुळं पवारांनी काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद देण्याचा तोडगा देत मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादीला दोन जास्त जागा घेतल्या. राजकारणात पवारांनी कायम संयमाची भूमिका घेतली. भाजपच्या काळात अनेक सक्षम लोकांना बाजूला करून 'होयबां'ना मुख्यमंत्रीपदी आणलं आहे असं म्हणत भाजपच्या हस्तक्षेपावर टीकास्त्र डागलं.
जरी आम्ही शिवसेनेत असलो तरीही आघाडीच्या पक्षात काय चाललंय त्याबाबत आम्ही चर्चा करतो. त्यामध्ये दोन्ही बाजूच्या लोकांनी खात्रीनं सांगितलं की अजित पवार यांनी दोन पक्षांनी एकत्र यावं यासाठी पुढाकार घेत बैठका घेतल्या आणि सहकाऱ्यांची मनं वळवण्याचं काम सुरू होतं असं स्पष्ट सांगत, पक्ष बदलला असला तरीही अजित पवार यांच्या मनात शरद पवारांबाबत कमालीची आस्था शेवटपर्यंत होती आणि त्यांना एका विशिष्ट कारणामुळं पक्ष बदलावा लागला, ती कारणं म्हणजे धाक, दहशत, ब्लॅकमेल असं राऊत अधिकच स्पष्ट बोलले.
विलीनिकरणाच्या भूमिकेवर राऊतांनी यावेळी भाजपच्या भूमिकेवर कटाक्ष टाकत, 'दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाची भूमिका पुढे जाऊ नये यासाठी हा शपथविधीचा घाट घातला असं म्हटलं जाऊ शकतं. कारण तोडा, फोडा आणि राज्य करा ही आधी ब्रिटीशांची निती होती. आता दिल्लीतील सत्ताधाऱरी आणि मी ज्या्ंना ईस्ट ईंडिया कंपनी म्हणतो त्या भाजपची निती आहे. मराठी नेते, मराठी माणसं यांच्यामध्ये कायम फूट पाडून राज्य करायचं कारण त्यांना कायम व्यापाऱ्यांचं राज्य महाराष्ट्रात आणायचं आहे' असं म्हणत सध्याची राजकीय परिस्थिती थोडक्यात मांडलीय.