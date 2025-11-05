'फुकट कशाला हवं? अजित दादा शेतकऱ्यांना म्हणतात, मग जमीन...'; अंबादास दानवेंचा थेट सवाल

Ambadas Danve On Koregaon IT Park Land: पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील तब्बल 40 एकर जमीन सरकारी नियम वाकवून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु झालाय. या गैरव्यवहारावर शिवसेना नेते अंबादास दानवेंनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच, अजित दादांना जमीन फुकट कशाला हवी, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
'महाराष्ट्र विकायला काढलाय यांनी याचं हे ज्वलंत उदाहरण आहे. अजित पवार एकीकडे म्हणतात. शेतकऱ्यांना फुकट लागतं. तुम्हाला का फुकट लागतं. तुमच्या मुलांच्या कंपन्यांना तुम्हाला का फुकट लागतं. 40 एकर जमिनीची किंमत काय कोरेगावमध्ये. एखादा शेतकरी लाख-दोन लाखांचे कर्जमाफीचे मागतो ते तुम्हाला फुकट लागतं म्हणता आणि तुम्ही काय करता. या महाराष्ट्राला लुटून नेण्याचे काम तुम्ही करताय. या विषयी आवाज आम्ही निश्चित उठवू, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना ठाकरे सेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी दिली आहे.
'हा राज्याला लुटण्याचा प्रकार आहे. जर कलेक्टर म्हणतात ही शासकीय जमीन आहे. तर ही जमीन लुटणारे कोण आणि खरेदी करणारे कोण सगळ्यात आधी यांना जेलमध्ये टाकलं पाहिजे. दुसरीकडे कलेक्टर म्हणतात की ही महार वतनाची जमिन आहे. महार वतनाच्या जमिनीचे भूसंपादन झालेले आहे. भूसंपादन झाल्यानंतर जमीन परत देणे हे महाराष्ट्रातील तुरळक उदाहरण असेल,' असंही दानवेंनी म्हटलं आहे.
'महार वतनाची जमिन एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन घेतो आणि आता कलेक्टर म्हणतात की ही जमिन आमच्या ताब्यात आहे. अजित पवारांच्या पत्त्यावर असलेली त्यांच्या मुलाची कंपनी आहे. जर एखाद्या समान्य माणसांनी केलं असतं तर त्याला जेलमध्ये टाकलं असतं. मग यांना का नाही टाकत. राज्याला लुटणारे सत्ताधारी पक्षाचे लोक आहे. एकीकडे शेतकरी मरतोय आणि एकीकडे हे लुटताहेत. हा गैरव्यवहार झाला आहे याची चौकशी व्हायला हवी. कारवाई झाली पाहिजे. जर कलेक्टर म्हणतात की आमच्या ताब्यातील जमिन आहे तर विकणार कसा. त्याच्यावर 420 चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी दानवेंनी केली आहे.