'चाकणकर स्वत: तंत्रमंत्र करायच्या', कापलेल्या अनामिकेसह खरातसोबतचा फोटो दाखवत अंधारेंचा गौप्यस्फोट

Sushma Andhare on Rupali Chakankar Ashok Kharat controversy : कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचं नाव पुढे येताच आता अनेक खुलासे आणि आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झालण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच शिवसेना उबाठा पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी खरातप्रकरणी कारवाईसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचं अभिनंदन केलं. तर, चाकणकरांबाबत त्यांनी अनेक गौप्यस्फोट करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
चाकणकर यांच्या नावाची चर्चा गेल्या तीन दिवसांपासून सगळीकडे सुरू आहे यावर स्पष्टीकरण देत त्या म्हणाल्या, की माझा व्यक्तीगत काही संबंध नसून फक्त विश्वस्त मंडळापुरता संबंध होता. मला त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याची काही माहिती नाही... असं म्हणत चाकणकर कशा पद्धतीनं या माणसाला पाठीशी घालत होत्या हे आता समोर आलं आहे असा आरोप अंधारेंनी केला.
'ज्योतिष सांगणं वेगळी गोष्ट आणि तंत्रमंत्र करणं वेगळी गोष्ट. काळी जादू, अघोरी विद्या हा सर्व अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या गोष्टी आहेत. या कायद्याचं उल्लंघन करत असताना मी माझ्या नवऱ्याचं पूजन करत नाही, तर माझे यजमानच माझं पूजन करतात मी किती सुधारणावादी विचारांची आहे असं सांगणाऱ्या आयोगाच्या अध्यक्षा फक्त त्यांच्या पदरानं ते पाय पुसत नाहीत तर पायांशी लोळण घेतात., नाशिक, इंदूर, गलखेडा आणि मग गुवाहाटी कामाख्या असा सर्व या तंत्रमंत्र आणि अघोरीचा प्रवास आहे. या साऱ्यामध्ये महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पुढे असणं हे फार गंभीर आहे' असं त्या म्हणाल्या.
पीडित महिलांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता आपल्याला मिळालेली माहितीही त्यांनी माध्यमांसमोर आणली. 'पहिल्यांदा त्या (चाकणकर) म्हणाल्या व्यक्तीगत संबंध नाही. पण, खरातांचे वडील वारले तेव्हा चाकणकर होत्या, खरातांच्या मुलीचं लग्न ठरलं तेव्हा चाकणकर पुढे होत्या. खरातांची भाची चाकरणकरांच्या घरात राहते, खरात आणि चाकणकरांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचे पुरावे मी दोन दिवसात पुढे आणेन. या साऱ्यामध्ये गंभीर बाब म्हणजे, पीडितेनं सांगितलं, ताई चाकणकरबाई स्वत: तंत्रमंत्र करायच्या'.
चाकणकर तंत्रमंत्र विद्या कशी करतात हे दाखवण्यासाठी अंधारेंनी एक फोटो दाखवला जिथं रुपाली चाकणकर खरातच्या पाया पडताना दिसत आहेत. या कृतीवर निशाणा साधत, 'याचा अर्थ अधीन जाणं. कशा प्रकारे स्वत:चा सद् सद्विवेक हरवून त्या अधीन जातात. आता हे झाल्यानंतर त्या पुढे काय करतात, तर एक हात धरलेला फोटो दाखवत हा ट्रस्टवर असणाऱ्या संचालकांचा फोटो आहे का? या फोटोवरून खरातांशी असणारे कौटुंबिक संबंध नेमके काय आहेत हे त्या सांगतील. आम्हाला त्यात जायचं नाही', असं अंधारेंनी स्पष्ट केलं.
'मला एका वेगळ्या गोष्टीकडे जायचंय, की पीडिता सांगते की चाकणकर स्वत: तंत्रमंत्र करत होत्या आणि अक्षरश: आपली अनामिका कापणे हे काय प्रकरण? त्याची माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला असता, ती कशासाठी कापतात ही बाब समोर आली', असं सांगत त्यांनी अनेक वादग्रस्त फोटो समोर आले. अनामिका अघोरी विद्या आणि मंत्रतंत्रांमध्ये नेमकी का कापली जाते याची माहिती त्यांनी दिली. तंत्रमंत्र करणाऱ्यांना विचारलं असता 'तंत्रमंत्र विद्येमध्ये हाताची अनामिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कारण ती सुरी आणि शुक्र ग्रहाशी संबंधित असून, उर्जावहनाचे मुख्य केंद्र आहे. या बोटाचा वापर मुख्यत्वे मंत्राचा प्रभाव वाढवण्यासाठी, विशिष्ट मुद्रा करण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीला वशीभूत करण्यासाठी केला जातो', असा खळबळजनक खुलासा अंधारेंनी केला. पीडितेनं केलेल्या दाव्यानुसार त्यांच्या समोरच हे सर्व घडल्याचा गौप्यस्फोट अंधारेंनी केला आणि एकच खळबळ माजली.