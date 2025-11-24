उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! निवडणूक तोंडावर असतानाच उमेदवारांनी घेतली माघार, या नगरपंचायतीत ओढावली नामुष्की

लातूरच्या रेणापूर नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या 16 पैकी तब्बल 11 उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेत तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाकडून योग्य सहकार्य आणि पाठबळ मिळत नसल्याचा थेट आरोप या उमेदवारांकडून करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर रेणापूरच्या निवडणुकीचं समीकरण बदलून गेल्याचं बोललं जातंय.
लातूरच्या रेणापूर नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या अकराच्या अकरा उमेदवारांच्या पॅनलनं निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पूर्ण पॅनलनं निवडणुकीतून माघार घेण्याची यावेळी ही पहिलीच घटना असावी. उद्धव ठाकरेंच्या नेत्यांकडून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप माघार घेतलेल्या उमेदवारांनी केला आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या या माघारीनं रेणापूरच्या निवडणुकीचं समीकरणच बदललं आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या जिल्हाप्रमुखांनी हे सर्व आरोप फेटाळलेत. माघार घेतलेल्या उमेदवार भाजपाला ‘मॅनेज’ झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केलाय. दरम्यान शिवसेनेनं या माघारीवर टीकास्त्र सोडलंय. उद्धव ठाकरेंचा पक्ष राज्यात निवडणुका लढवण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
रेणापूरमध्ये उमेदवारांच्या माघारीनंतर निवडणुकीचं संपूर्ण चित्रच बदलून गेलं आहे. ठाकरे गटाला बसलेला धक्का, जिल्हाप्रमुखांचे गंभीर आरोप, शिंदे गटाची नव्याने तयार झालेली आक्रमक भूमिका आणि भाजपाच्या गणितामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. निवडणूक कोणत्या दिशेनं वळते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलंय.