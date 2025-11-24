English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! निवडणूक तोंडावर असतानाच उमेदवारांनी घेतली माघार, या नगरपंचायतीत ओढावली नामुष्की

पक्षाकडून योग्य सहकार्य आणि पाठबळ मिळत नसल्याचा थेट आरोप या उमेदवारांकडून करण्यात आला आहे  

शिवराज यादव | Updated: Nov 24, 2025, 09:44 PM IST
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! निवडणूक तोंडावर असतानाच उमेदवारांनी घेतली माघार, या नगरपंचायतीत ओढावली नामुष्की

लातूरच्या रेणापूर नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या 16 पैकी तब्बल 11 उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेत तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाकडून योग्य सहकार्य आणि पाठबळ मिळत नसल्याचा थेट आरोप या उमेदवारांकडून करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर रेणापूरच्या निवडणुकीचं समीकरण बदलून गेल्याचं बोललं जातंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

लातूरच्या रेणापूर नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या अकराच्या अकरा उमेदवारांच्या पॅनलनं निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पूर्ण पॅनलनं निवडणुकीतून माघार घेण्याची यावेळी ही पहिलीच घटना असावी. उद्धव ठाकरेंच्या नेत्यांकडून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप माघार घेतलेल्या उमेदवारांनी केला आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या या माघारीनं रेणापूरच्या निवडणुकीचं समीकरणच बदललं आहे. 

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या जिल्हाप्रमुखांनी हे सर्व आरोप फेटाळलेत. माघार घेतलेल्या उमेदवार भाजपाला ‘मॅनेज’ झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केलाय. दरम्यान शिवसेनेनं या माघारीवर टीकास्त्र सोडलंय. उद्धव ठाकरेंचा पक्ष राज्यात निवडणुका लढवण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.

रेणापूरमध्ये उमेदवारांच्या माघारीनंतर निवडणुकीचं संपूर्ण चित्रच बदलून गेलं आहे. ठाकरे गटाला बसलेला धक्का, जिल्हाप्रमुखांचे गंभीर आरोप, शिंदे गटाची नव्याने तयार झालेली आक्रमक भूमिका आणि भाजपाच्या गणितामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. निवडणूक कोणत्या दिशेनं वळते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलंय.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Shivsenauddhav thackeraylaturRenapur

इतर बातम्या

Ajit Pawar Controversial Statement: 'बाकीचे नेते, त्या...

महाराष्ट्र बातम्या