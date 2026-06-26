/राज्यात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा एकाच विमानाने प्रवास

ऑपरेशन टायगरमुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील 6 खासदारांनी बंड पुकारत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यानंतर राज्यात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष रंगला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसह भाजपावरही जोरदार टीका होत आहे. राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढाई सुरु असताना मोठी घडामोड समोर आली आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांनी एकाच विमानाने प्रवास केला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंनी एकमेकांशी हस्तांदोलनही केलं.
उद्धव ठाकरे यवतमाळ दौऱ्यासाठी नागपूरला खाना झाले आहेत. संजय राऊत, अनिल देसाई, आदित्य ठाकरेंसह ते विमानतळावर दाखल झाले असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांची भेट झाली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन केलं.यानंतर विमानातही दोन्ही नेते एकत्र होते.
सुषमा अंधारेंनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "ठाकरे फडणवीस यांनी एकत्र मुंबई ते नागपूर विमान प्रवास केल्याने चर्चांना उधाण येण्याचे काहीही कारण नाही. नागपूर हे मुख्यमंत्र्यांचे होमग्राउंड आहे तर उद्धव साहेबांचा आजपासूनचा दौरा नियोजित आहे.
इंधन बचतीच्या संदर्भाने पंतप्रधानांपासून सगळेच जण बोलत आहेत. त्यामुळे नेते खाजगी विमानाने प्रवास करायचे टाळत असतील तर तर या मागचे कारण निव्वळ राष्ट्रहित आहे".
शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षातील सहा खासदारांच्या फुटीनंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून विदर्भपासून याची सुरुवात होणार आहे. नागपूर विमानतळावर उद्धव ठाकरेंच्या स्वागतासाठी UBT शिवसेना कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली. विमानतळ परिसरात ढोल-ताशांच्या गजरात कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. जोरदार घोषणाबाजीसह स्वागताची जय्यत तयारी करण्यात आली. उद्धव ठाकरे नागपूरहुन लगेच यवतमाळला जाणार, असून यवतमाळ येथे कार्यकर्त्यांशी संघटनात्मक चर्चा करणार आहेत.