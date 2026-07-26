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'मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राजीनामा देणार का?'; नीट पेपरफुटीचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंचा सवाल

कॉक्रोच आंदोलन ते राम मंदिरातील कथित दान चोरीच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरेंनी जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:06 AM IST
'मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राजीनामा देणार का?'; नीट पेपरफुटीचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंचा सवाल
Image Credit: shivsena uddhav thackeray attack on cm devendra fadanvis over neet exam paper leak

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राजीनामा देणार का?'; नीट पेपरफुटीचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंचा सवाल
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