'मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राजीनामा देणार का?'; नीट पेपरफुटीचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंचा सवाल

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत सहा खासदारांच्या बंडखोरीच्या मुद्द्यावरही थेट भाष्य केलं आहे. निवडणूक लढणं हा राजकारणाचा भाग आहे. त्यात काही गैर नाही, पण लोकांनी मतदान केल्यानंतरही तुम्ही फोडाफोडी करताय, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
संजय राऊत यांना दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्रात आपल्या सहा खासदारांवर दरोडा पडला. याकडं तुम्ही कसं पाहता? असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी, 'यांना कारभार करताच येत नाही. सत्ता कशासाठी पाहिजे हेच त्यांना कळत नाही. सत्तांध झाले आहेत. सत्ता मिळवणं, त्यासाठी निवडणूक लढणं हा राजकारणाचा भाग आहे. त्यात काही गैर नाही, पण लोकांनी मतदान केल्यानंतरही तुम्ही फोडाफोडी करताय. पेपर फोडताय. दानपेट्या फोडताय. तुमच्याकडे बहुमत आहे. 12 वर्षे तुम्ही पंतप्रधान आहात. इथं महाराष्ट्रात 12 वर्षांतली मधली माझी अडीच वर्षे सोडली तर गद्दारीच्या जोरावर त्यांचंच सरकार चाललेलं आहे. यांना नेमकं करायचंय काय हेच समजत नाही. चांगलं काही करायचं असेल तर फोडाफोडी का करताय? ठीक आहे. त्यांचा हिशोब नक्कीच करू.'
'केंद्रातलं आणि राज्यातलं सरकार विरोधी पक्षाचं अस्तित्व संपवू पाहतंय. विरोधी पक्षाला काही कामच ठेवायचं नाही. भाजपचे नड्डा तसं बोललेच होते, आम्ही विरोधी पक्ष ठेवणार नाही म्हणून. तुम्ही किती राहाताय ते बघूच. तमच्याही पतनाची सरुवात झाली आहे. तुम्ही आमदार-खासदार निवडून आणायचे आणि भाजपनं किंवा शिंदेंनी ते पळवायचे किंवा विकत घ्यायचे. असं त्यांनी एक धोरणच ठरवलेलं दिसतंय. म्हणूनच मी मगाशी म्हटलं की, लोक यांना धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहेत. ते आता बोलू लागलेत. तुम्ही फोडून फोडून काय फोडाल, आम्ही निवडून दिलेले आमदार, नगरसेवक, खासदार... पण आम्ही तुम्हालाच बदलून टाकू, उखडून टाकू देशातून या एका निश्चयानं जनता आता रस्त्यावर उतरलीय आणि हे आता घाबरून बिळात गेले,' असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
विरोधक टीका करतात की, ठाकरेंना त्यांचे खासदार सांभाळता येत नाहीत, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी, 'तुम्हाला तरी तुमचा कारभार कुठं सांभाळता येतो? आज गृहमंत्री कुठे आहेत? कुठे दिसतायत? महाराष्ट्रातही नाही आणि देशातही नाही. मुला-मुलींवर अत्याचार होतायत. दिल्लीचं गृह खातं आहे कोणाकडे? नीट पेपरफुटी हे धर्मेंद्र प्रधान यांचं अपयश मानून आपण त्यांचा राजीनामा मागत असू तर आंदोलक मुलींवरती विचित्र पद्धतीने लाठीमार करणाऱया गृहमंत्र्यांचाही राजीनामा मागितला पाहिजे. बरं, नीट पेपरफुटीचं केंद्र महाराष्ट्रात आहे, मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राजीनामा देणार आहेत?,' असा सवाल त्यांनी केला आहे.
प्रश्नः राजकारणाला जो गद्दारीचा रोग जडलेला आहे, फार खोलवर तो कॅन्सर वाढत गेलेला आहे, तो कसा संपेल? देशाला लागलेले सगळे रोग आता संपतील. अशा प्रकारच्या राजकारणाची तुम्ही कधी कल्पना केली होती का?
उत्तरः गेल्या काही दिवसांपासून तशी कल्पना आली होती. जेव्हा शिवसेना हा पक्ष फोडला, पक्ष चोरला तेव्हापासून. शिवसेनेचं नाव आणि निशाणी एका गद्दाराला दिली. खरं तर निशाणी ही गोठवली पाहिजे आणि नाव दुसऱयाला देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखाला नाही. ते मानायला मी तयार नाही. हे ऑन रेकॉर्ड बोलतोय. कारण शिवसेना हे नाव माझ्या वडिलांनी दिलेलं आहे. ते बदलण्याचा अधिकार देशात कोणालाही नाही आणि मी ते मान्यच करणार नाही. शिवसेना ही शिवसेनाच आहे. दुसरी आहे ती शहासेना आहे. त्याला तुम्ही शहासेना नाव द्या आणि कोणतंही चिन्ह द्या. तोफ द्या, अणुबॉम्ब द्या, राफेलचं विमान द्या. चालेल मला, असंही ते म्हणाले आहेत.