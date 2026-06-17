/मोठी बातमी! उद्धव ठाकरेंचे खासदार अखेर फुटले! वेगळा गट स्थापन; रात्रीच प्रक्रिया पूर्ण

Thackeray MPs form a separate faction: ऑपरेशन टायगरसंदर्भातील मोठी घडामोड समोर आली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. काल रात्रीच ही प्रक्रिया झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. आता हा गट शिवसेनेत कधी विलीन होणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. दुसरीकडे संजय राऊत, अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आहे. नवीन संसदेत ही बैठक पार पडली.
दरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी यापूर्वीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र दिलं होतं. काल दुपारी 3 वाजता या पत्राबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात आला. या खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेनुसार हे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर हजर राहून अंतिम मंजुरीची मागणी करणार आहेत. ओम बिर्ला यांना स्वतंत्र गटासाठी पत्र देणारेच उबाठा गटाचे खासदार उपस्थित राहणार आहेत. काल दुपारी 3 वाजता मंजुरी मिळताच सर्व खासदारांना दिल्लीत आणण्यात आलं.
व्हिपच्या कक्षेत येऊ नये म्हणून हे पत्र आधीच सादर करण्यात आले होते. भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर अडचणीत अडकू नये आणि प्रक्रिया निष्पक्ष व कायदेशीर राहावी यासाठी 16 कायदेतज्ज्ञांची टीमही सोबत नेण्यात आल्याची माहिती आहे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात ऑपरेशन टायगरसंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती आहे. कोण खासदार कुठून येत आहेत? गट स्थापनेविषयी चर्चा, कुणाला मंत्रिपद दिले जाणार? याविषयी दोघांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ॲापरेशन टायगर कशा पद्धतीने राबवले जाणार याची माहिती काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती.