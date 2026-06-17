/Operation Tiger : आदित्य ठाकरेंच्या वाढदिवसालाच शिवसेनेत फुटणार होता ‘बंडाचा बॉम्ब’; कुठं माशी शिंकली?

Shivsena Operation Tiger : महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांपासून राजकीय घडामोडींना वेग मिळण्यास किंवा सत्तासमीकरणं बदलण्यास निवडणुकांचं निमित्त लागत नाही. वर्षाचे सर्वच दिवस राज्यात काही ना काही राजकीय उलथापालथ सुरू असून, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामधील खडाजंगी आता अतिशय चिंताजनक वळणावर आल्यानं नुकत्याच घडलेल्या घडामोडी पाहून लक्षात येत आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेला धक्का देण्याचं काम पुन्हा एकदा 6 खासदारांच्या माध्यमातूनन सत्ताधाऱ्यांनी केलं आणि कावा साधला. जून महिन्यात विश्वासघात होण्याची ठाकरेंची ही पहिलीच वेळ नाही. किंबहुना सध्या झालेलं बंड आणि त्यासाठीची तयारी ही तुलनेनं मोठी होती, अशी माहिती सूत्रांमार्फत मिळत आहे.
13 जून अर्थात आदित्य ठाकरेंच्या वाढदिवसाच्याच दिवशी एक मोठं बंड ठाकरेंच्या पक्षाला हादरा देणार होतं. दिल्लीपासून यासाठीची चयारी झाली होती. या दिवसाची निवड करण्यामागेसुद्धा राजकीय हेतू असून त्याच रणनितीचा भाग होता असंही सूत्रांनी सांगितलं.
शिंदेंच्या शिवसेनेनं शक्तीप्रदर्शन करत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील खासदार आपल्या संपर्कात असल्याचा संदेश त्या दिवशी जाणीवपूर्वक दिला जाणार होता. ठरल्यानुसार काही खासदार यासाठी तयारही होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी गोष्टी बदलल्या. सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रस्तावित संख्येतील एका खासदाराच्या अनुपस्थितीमुळं ठरल्यानुसार 13 जूनला गोष्टी घडल्या नाहीत. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पक्षातील या बंडाची खबर पोहोचल्याचंही म्हटलं गेलं.
बंडाची कल्पना मिळताच उद्धव ठाकरे यांनी 14 जून रोजी ‘मातोश्री’वर बैठक बोलवली बोती. मात्र, या बैठकीचा मूळ हेतू जारी करण्यात आला नव्हता. सूत्रांमार्फत मिळालेली ही माहिती आणि दाव्यांची खातरजमा करण्यात आलेली नाही मात्र मातोश्रीवरील बैठकीपूर्वीच ठाकरेंबर्यंत या बंडाची माहिती पोहोचल्याचं म्हटलं जातं.
13 जून अर्थात आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवशी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ठाकरेंच्या काही खासदारांसह एक शक्तीप्रदर्शन केलं जाणार होतं. ज्या माध्यमातून राजकीय संदेश देत शिवसेनेला हादरा देण्याचा कट होता, आणि हेच होतं ‘ऑपरेशन टायगर’.
ज्या सहाव्या खासदाराची चर्चा या कटाच्या निमित्तानं सुरू आहे, त्यांच्याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र उपलब्ध माहितीनुसार पाच खासदारांनी वेगळ्या गटाच्या पत्रावर आधीत स्वाक्षरी केली असून, ज्या खासदाराची सही बाकी होती ते नाव म्हणजे ओमराजे निंबाळकर. झी 24तासच्या राजकीय विश्लेषणाक मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनीसुद्धा यासंदर्भातील माहितीचा हवाला दिला. अर्थात सूत्रांमार्फत मिळालेल्या या माहितीची स्पष्टोक्ती मात्र झाली नाही.