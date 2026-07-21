/एका माणसाला काढून चालणार नाही, सरकार बदलावं लागणार आहे; उद्धव ठाकरेंचे थेट जंतर मंतरवरुन उद्गार

एका माणसाला काढून चालणार नाही, सरकार बदलावं लागणार आहे असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे दिल्लीत दाखल झाले असून, विमानतळावरुन त्यांनी थेट जंतर मंतर गाठलं. यावेळी त्यांनी कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दीपकेसह आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी मंचावरुन त्यांनी भाषण करताना हा लढा शेवटपर्यंत लढू असा निर्धार व्यक्त केला आहे. "मी युवा शक्तीला नमन करण्यासाठी आलो आहे. ही ठिणगी विझणार नाही," असं त्यांनी सांगितलं.
"स्वातंत्र्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा अनुभव घेत आहोत की, सरकार आपल्या भविष्यावर लाठी चालवत आहे. तुम्ही फक्त युवा नाही तर देशाचं भविष्य आहात. ज्यांनी ही ठिणगी सुरु केली त्यांचा मी आभारी आहे, ज्यांनी सर्वात आधी कॉकरोच म्हटलं. हा देश कॉकरोचने तयार केलेला नाही," असं सांगत उद्धव ठाकरेंनी अप्रत्यक्षपणे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा उल्लेख केला.
"जर त्या दिवसांमध्ये तरुणांनी बलिदान दिलं नसतं तर आज स्वातंत्र्य पाहायला मिळालं नसतं. इंग्रज त्यांना दहशतवादी मानत होते. जे दहशवादी मानतात ते परदेशातून आले आहेत का? सरकार किती वाईटपरणे वागत आहे हे तुम्ही पाहिलं आहे. तुम्हा सर्वांच्या हातात मोबाईल आहे ही चांगली गोष्ट आहे. काही गुंडे दंडे चालवत होते, एकाचा फोटो व्हायरल केला आहे, तो तसाच करा. खुर्चीवर उद्या तुमच्यापैकी कोणीतरी बसलेलं असेल," असं ते म्हणाले.
Uddhav Thackeray ROARS in Jantar Mantar CJP Protest... pic.twitter.com/F1I1cVKA4o— Dr Ranjan (@DocRGM_) July 21, 2026
"अभिजीतने पुढाकार घेतला यासाठी कौतुक आहे. तो अमेरिकेत चांगला होता, हे करण्याची गरज नव्हती. पण त्याला हे सर्व पाहावलं नाही म्हणून तो आला. माझ्या देशात अन्याय होत आहे, इतक्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे म्हणून तो आला. जरा याद करो कुर्बानी हे गाणं लक्षात ठेवा. पेपर लीकमुळे आत्महत्या करणाऱ्यांना लक्षात ठेवा," असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले, "निवडणुकीला दोन वर्ष आहेत, त्यामुळे तुमच्याकडे खूप वेळ आहे. आता तर सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण सरकार बदलावं लागणार आहे. एकाला काढून चालणार नाही. सरकार बदलणार नाही, तोपर्यंत आयुष्यात बदल होणार नाही. दिल्लीत असेच ठाम राहा. संपूर्ण देशात आंदोलनाची आग थांबता कामा नये".
"महाराष्ट्र तुमच्यासोबत आहे. महाराष्ट्राचा एक तरुण नेतृत्व करत आहे याचा मला अभिमान आहे. मी हिंमत देण्यासाठी आणि घेण्यासाठीही आलो आहे, काल तुम्ही जे धैर्य दाखवलं मी त्याला नमन करतो. कदाचित खूप वर्षांनी देशाचं विभाजन करु इच्छित होते, त्या भिंती तुटल्या आहेत. राष्ट्राची भावना एकच आहे वन नेशन, वन इमोशन. सगळ्यांच्या भावना सारख्या आहेत. आम्ही शेवटपर्यंत तुमच्यासोबत असून आणि लढणार आहे," असं ते अखेरीस म्हणाले.
"आज अभिजीत आणि सर्वांना भेटायला आलो होतो. मी आंदोलनाचं समर्थन पहिल्या दिवसापासून केलं आहे. काल ज्याप्रकारे आंदोलन हाताळण्यात आलं तसं सरकार वागेल असं वाटलं नव्हतं. हे तरुण आपलं भविष्य असून, भाग्यविधाते आहेत. हे राज्यकर्ते पाकिस्तानातू आलेत का अशी शंका आली आहे," अशी टीका त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.