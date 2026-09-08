/सणांचं पावित्र्य राखा, उत्सवाचं रुपांतर गोंगाटात होऊ नये, उद्धव ठाकरेंचा DJ ला जाहीर विरोध

सणाचं पावित्र राखलं पाहिजे, त्यात गोंगाट असण्याची गरज नाही असं सांगत उद्धव ठाकरेंनी डीजेबंदीवर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मातोश्रीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी जनतेच्या आनंदासाठी उत्सव असावेत, त्रास देण्यासाठी नको असं म्हटलं आहे. तसंच यासंदर्भात गणेशोत्सव मंडळांशी चर्चा करायला हवी असं मत मांडलं आहे. लोकांना उत्सव हवा आहे, पण त्यातून होणारा जाच नको असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
डीजेबंदीसंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, "सणाचं पावित्र राखलं पाहिजे, त्यात गोंगाट असण्याची गरज नाही. लोकमान्य टिकळांनी देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत अधिक लोक सहभागी व्हावेत सणांची चळवळ केली. थोडक्यात लोकमान्य टिकळांनी सणांची चळवळ केली, त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळालं. नंतर चळवळीचं रुपांतर उत्सवात झालं. आता उत्सवाचं रुपांतर गोंगाटात होऊ नये. गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत रोंबासोंबा नावाचा अत्यंत हिणकस असा नृत्य प्रकार सुरु झाला होता. सुदैवाने जनतेला तो कळला आणि आता बंद झाला. आताही दणदणाट करणं योग्य नाही. जनतेच्या आनंदासाठी उत्सव असावेत, त्रास देण्यासाठी नको".
मुख्यमंत्र्यांनी यावर आधी चर्चेची गरज आहे असं म्हटलं आहे. त्यावर ते म्हणाले की, "मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहखातं आहे. आधी आयुक्तांची बैठक घेऊन एकवाक्यता करा. तुम्ही चर्चा कोणाशीच करत नाही आहात. जो प्रश्न उचलच आहे त्यालाच उचलून आत टाकलं जात आहे. संतोष पंडित, विद्यानंद बापट यांच्याशी चर्चा का करत नाही. कोण बरोबर हे चर्चेचून ठरवा. अन्यथा लोक रस्त्यावर उतरलीच नसती. लोकांना उत्सव हवा आहे, पण त्यातून होणारा जाच नको".
"प्रत्येक ठिकाणी डेसिबल मोजलं जातं, त्याप्रमाणे अंमलबजावणी कोण करणार? बापट, इतरांशी चर्चा करण्याआधी गणेशोत्सव मंडळाशी का करत नाही? मी मंडळांची बैठक घ्यायचो आणि त्यातून प्रयत्न असायचा की, लोकांना शिक्षण मिळावं. बऱ्याच मंडळांनी देखाव्यात यासंदर्भात गोष्टी मांडल्या होत्या. नीट चर्चा केली तर टोकापर्यंत ताणलं जात नाही. वेळेची कालमर्याचा ठरवा. इतके स्पीकर लावण्याची गरज नाही सांगा. पारंपारिक वाद्य असताना यांची गरज आहे का?," असंही ते म्हणाले.
दहीहंडीमधील अश्लील नृत्यांसंदर्भातील प्रश्नावर ते म्हणाले की, "नव हिंदुत्ववाद्यांना हे प्रकार मान्य आहेत का ? दहीहंडी छान सण आहेत तुम्हाला कशाला हे नृत्य लागतात? नव हिंदुत्ववाद्यांनी यावर भूमिका जाहीर करावी. नव हिंदुत्ववाद्यांच्या तत्वात ते बसतं का?".
MPSC आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दिल्लीमध्ये राजीनामा घेतला, इथे कोणाचा घ्यायचा? फोडाफोडीचे राजकारण करता तेव्हा गुवाहाटीला जातात, पण विद्यार्थ्यांनी कुठे जायचं असा प्रश्न काल कोल्हापुरात विचारला गेला. फुटक्या मनोवृत्तीच्या लोकांना काय भावना कळणार. पेपरफुटी होऊन जर सरकारी नोकरीत आले, तर ते काय प्रशासन चालवणार. पण राज्यकर्त्यांना खासदार, आमदार , नगरसेवक फोडण्यात रस आहे. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना सरकार चालवता येत नाही अशी टीका त्यांनी केली.