महाराष्ट्र हादरला! 13 वर्षीय अल्पवीयन मुलीवर 55 वर्षाच्या नराधमाकडून अत्याचार

मालेगावात पुन्हा एकदा हादरलं आहे. 13 वर्षीय मतिमंद मुलीवर एका 55 वर्षाच्या संशयित आरोपीकडून अत्याचार करण्यात आल्याची निंदनीय घटना घडल्याने मालेगाव पुन्हा एकदा हादरले आहे. पीडित बालिकेला दिपक धनराज छाजेड रा. मालेगांव जि नाशिक, वय वर्ष अंदाजे 55, या संशयित आरोपीने फूस लावून अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
संशयीत आरोपीने त्याच्या स्कुटीवर बसवून एका पडीत जागेवर घेऊन जाऊन अत्याचार केले. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात अत्याचार व पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या संशयित आरोपीला पोलिसांनी अटक करून आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. नुकतीच मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावातील 3 वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करत तिचा निर्घुण खून करण्यात आल्याची घटना ताजी असताना, जनतेचा रोष अजूनही ताजा असताना अशी घटना पुन्हा घडल्याने यावर शासनाने कठोर पाऊल उचलावे अशी मागणी आता जनतेकडून करण्यात येत आहे.
नाशिकमधील मालेगावमध्ये शुक्रवारी चार वर्षांच्या मुलीवरील बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी न्यायालयाबाहेर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. अटक केलेल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी निदर्शकांनी केली.
शुक्रवारी मालेगावमध्ये बंदचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये हजारो लोक पायी मोर्चात सहभागी झाले होते. अधिकाऱ्यांनी वृत्त दिले की काही निदर्शकांनी न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी त्यांना रोखले. शिवाय, राज्यमंत्री नरहरी झिरवाल यांनी सांगितले की आरोपींना गुन्ह्यासाठी सर्वात कठोर शिक्षा दिली जाईल.
नाशिक जिल्ह्यात एका तीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सोमवारी संतप्त कुटुंबीयांनी रस्ता रोखला आणि गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.
आरोपीने तीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला आणि नंतर दगडाने ठेचून तिची निर्घृण हत्या केली. या प्रकरणात एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे.
गुरुवारी त्याआधी आरोपीला मालेगाव न्यायालयात हजर करण्यात आले. या दरम्यान न्यायालयाच्या आवारात वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण बनले. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या स्थानिक महिला मोठ्या संख्येने न्यायालयाबाहेर जमल्या आणि त्यांनी आरोपीला त्यांच्या ताब्यात देण्याची मागणी करत जोरदार निदर्शने केली. महिलांच्या या तीव्र निषेधामुळे आवारात गोंधळ निर्माण झाला, त्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि आरोपीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाच्या आत आणि बाहेर मोठा सुरक्षा दल तैनात करावा लागला.