4 भटक्या कुत्र्यांनी तिला खेचलं अन् चावा घेतला, पुण्यातील धक्कादायक प्रकार, 3 वर्षांची चिमुकली जखमी

निलेश खरमरे, झी 24 तास पुणे : पुण्यात भटक्या कुत्र्यांची दहशत वाढली आहे. पुण्याच्या वडगावशेरीत भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एक लहान मुलगी जखमी झाली आहे. इमारतीच्या पार्किंगमध्येच भटक्या कुत्र्यांनी चिमुरडीवर हल्ला चढवला आहे. या हल्ल्यामुळं पुण्यातल्या भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
पुण्यातील वडगाव शेरी परिसरात तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर मोकाट कुत्र्यांनी हा असा जीवघेणा हल्ला केला आहे. पीडित मुलगी इमारतीच्या पार्किंगमध्ये तिच्या बहिणीसोबत खेळत होती. त्याचवेळी अचानक चिमुकलीवर चार कुत्र्यांनी हल्ला केला. एवढंच नाहीतर त्या मुलीला कुत्र्यांनी फरफटत नेलं.. तिथं आलेल्या एका बाईकस्वारानं कुत्र्यांच्या तावडीतून मुलीची सुटका केली..कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मुलीच्या मानेला हाताला पायाला आणि चेहऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात जखमा झाल्या आहेत.
भटक्या कुत्र्यांनी नागरिकांवर हल्ला करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. पुण्यात तर भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला आहे.
वर्ष श्वानदंश झालेले नागरिक
2022 मध्ये 16 हजार 569
2023 मध्ये 22 हजार 945
2024 मध्ये 25 हजार 899
2025 मेपर्यंत 12 हजार 312
Stray Dog Attack | मोकाट कुत्र्यांचा 6 वर्षीय चिमुकलीवर हल्ला | Zee24Taas #straydogattack #dogmenace#publicsafety #childattack#seniorcitizen #dogcontrolneeded
#Zee24Taas #Marathinews #maharashtranews
पुण्यात मोकाट कुत्र्यांचे हल्ले दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. वडगाव… pic.twitter.com/TRNbMkgCiv
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 25, 2025
नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची नोंद झाली आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीमुळं रात्री अपरात्री एकट्या दुकट्या नागरिकाला घराबाहेर पडण्याचीही भीती वाटू लागली आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर आळा घालण्यासाठी महापालिका दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करते. भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी एक यंत्रणाही महापालिकेत अस्तित्वात आहे. एवढंच नाही तर निर्बिजीकरणासाठीही महापालिका वेगवेगळ्या मोहिमा हाती घेते. तरीही भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी त्यांची संख्या वाढतच आहे... महापालिकेची यंत्रणा खरंच भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करते का असा प्रश्न आता पुणेकर विचारु लागले आहेत.