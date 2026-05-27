/अकोल्यात तब्बल 55 अल्पवयीन विवाहित मुली गरोदर, बालविवाह रोखणारी यंत्रणा नेमकी करत काय होती?

कुणाल जमदाडे झी 24 तास अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या अकोलेतील डोंगरदऱ्यांमधून एक धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. बालपणाच्या वयात संसाराचं ओझं आणि खेळण्याच्या वयात मातृत्वाची जबाबदारी.. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात तब्बल 55 अल्पवयीन विवाहित मुली गरोदर असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय.. तर एका अविवाहित अल्पवयीन मुलीचाही यात समावेश आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी यंत्रणा नेमकी करत काय होती..? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाच्या सर्वेक्षणात 55 अल्पवयीन विवाहित मुली गरोदर असल्याचं समोर आलं आहे. अकोले तालुक्यातील ही आकडेवारी केवळ धक्कादायक नाही. तर प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचं जिवंत उदाहरण ठरत आहे. तर एका अविवाहित मुलीचाही यात समावेश आहे. काही मुलींची प्रसूतीही झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अकोले आणि राजूर प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडी सेविकांकडून दरमहा सर्वेक्षण केलं जातं आहे. गरोदर आणि स्तनदा मातांची माहिती गोळा केली जाते. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात अल्पवयीन मुली गरोदर असताना प्रशासन झोपेत होतं का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
मातृत्व वंदना योजनेच्या अर्जांमध्येही अल्पवयीन मुलींची नावं आढळली. म्हणजेच सरकारी यंत्रणांकडे माहिती होती का ? आणि असेल तर कारवाई का झाली नाही..? यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ग्रामीण भागात आजही बालविवाह सुरू असल्याचं या प्रकरणातून स्पष्ट होतं आहे. सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती, आणि मुली पळून जातील या भीतीपोटी अनेक पालक अल्पवयातच विवाह लावत असल्याचं समोर आलं आहे.
मात्र गावपातळीवरील यंत्रणा काय करत होती? ग्रामसेवक...आरोग्य विभाग...पोलीस प्रशासन...यांना याची माहिती नव्हती का..? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल महाराष्ट्र बालहक्क आयोगानं घेतली आहे. यावर मुंबईत सुनावणीही पार पडली. या सुनावणीला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक महिला बालविकास अधिकारी आणि जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित होते. सुनावणीनंतर महिला बालविकास अधिकाऱ्यांनीही ही गंभीर बाब असल्याची कबुली दिली आहे. अकोले तालुक्यात बालविवाहाचं प्रमाण मोठं असल्याचं त्यांनी मान्य केलं. महिलाा बालविकास विभाग आणि शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळं ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
राज्यातही बालविवाहाचं चित्र चिंताजनक आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात दरवर्षी 22 टक्के बालविवाह होतात. देशातील सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या 70 जिल्ह्यांपैकी 17 जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कडक असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी कायद्याचा धाक निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. बालपण जपण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे. त्यांच्याच निष्क्रियतेमुळे अनेक मुलींचं बालपण हरवत चाललं आहे. अकोल्यातून समोर आलेली ही आकडेवारी केवळ एक अहवाल नाही. तर व्यवस्थेला जागं करणारा इशारा आहे. आता तरी प्रशासन जागं होणार का? आणि बालविवाहाला खरंच आळा बसणार का? हे आता पाहावं लागेल.