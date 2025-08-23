भिवंडीत खड्ड्यांनी घेतला डॉक्टरचा बळी, खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात कधी थांबणार?

नाशिकमधून योगेश खरेंसह उमेश जाधव झी २४तास भिवंडी : भिवंडीत खड्ड्यांमुळे एका डॉक्टरचा बळी गेला आणि राज्यातील जीवघेण्या खड्डयांचा प्रश्न पुन्हा एरणीवर आला आहे. खड्ड्यांमुळे रोज शेकडो अपघात होतात. अनेकजण जायबंदी होतात. मात्र प्रशासन कधी जाग येणार आहे?
ही दृश्य आहेत भिवंडीतल्या वंजारपट्टी नाक्याजवळची.सिराज हॉस्पिटलजवळील ढाब्यावर जेवण करुन डॉक्टर नसीम अन्सारी त्यांच्या ऍक्टीवानं घरी निघाले होते. गाडीचा वेगही कमीच होता.. मात्र खड्ड्यात त्यांची गाडी स्लीप झाली आणि ते थेट मागून येणा-या कंटेनरखाली चिरडले गेले. डॉक्टर नसीम अन्सारी यांचा जागीच मृत्यू झाला. खड्डयामुळे भिवंडतला हा तिसरा बळी ठरला.
या घटनेनंतर परिसरातील नागरिक संतप्त झालेत. रस्त्यांच्या दुरवस्थेविरोधात त्यांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अवजड वाहतूक शहरातून वळवल्यामुळे हा बळी गेल्याचा आरोपही इथल्या नागरिकांनी केला आहे.
खड्ड्यांमुळे राज्यात अपघातांचं प्रमाण वाढल आहे. या वर्षात आतापर्यंत एकट्या ठाणे जिल्ह्यात खड्डयांमुळे 5 जणांचा बळी गेला आहे. 20 जुलै रोजी भिवंडी-वाडा मार्गावर एका 17 वर्षाच्या तरुणाचा खड्ड्यामुळे मृत्यू झाला. 13 जुलै रोजी कल्याण-शीळ रस्त्यावर रोहन शिंगारे या तरुणाचा खड्ड्यांमुळे अपघात झाला. उपचारादरम्यान 17 ऑगस्टला त्याचाही मृत्यू झाला. 15 ऑगस्टला भिवंडी-वाडा मार्गावर रेहमान अली शेख याची बाईक खड्ड्यात पडली आणि तो ट्रकखाली चिरडला गेला. 22 ऑगस्टला कल्याण-शीळ रस्त्यावर एका दुचाकीस्वाराचा खड्डयामुळे मृत्यू झाला. तर आता भिवंडीच्या वंजारपट्टी भागात डॉ. नसीम अन्सारी यांचा खड्ड्यात पडून मृत्यू झाला.
खड्ड्यांची ही समस्या एकट्या ठाणे जिल्ह्यापुरती मर्यादीत नाही आहे. कल्याण शहरातील रस्त्यांचीही खड्ड्यांची चाळण झाली आहे. मनसैनिकांनी खड्डयांभोवती रांगोळ्या काढून आंदोलनही केलं. तर नाशिक पेठ मार्गावर तर खड्ड्यांमुळे रोजच वाहतूक कोंडी होते. तब्बल 10 तास प्रवाशांना इथं ताटकळत राहावं लागतं. खड्ड्यांमुळे अपघात होतात. वाहनं नादुरुस्त होतात. मात्र तरिही प्रशासनाकडून काहीच उपाययोजना केली जात नाही. पावसात अशा रस्त्यांवरुन वाहन चालवणं म्हणजे तारेवरची करसतच असते. रोज अनेक वाहनचालक जायबंदी होतात. काहींचा जीव जातो. मात्र प्रशासनाला याचं गांभीर्य केव्हा कळणार असा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत.