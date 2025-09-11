चॉकलेट ठरलं मृत्यूचं कारण, गळ्यात अडकला तुकडा; आई-बापासमोर 7 महिन्यांच्या मुलीने गमावला जीव

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : चॉकलेट घशात अडकल्यामुळे चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे .बीडमधील घटनेनं मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता पालकांवरही मोठी जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. आपली मुलं घरात खेळताना काय करतात, यावर बारीक नजर ठेवणं गरजेचं आहे.
घरात चिमुकली मुलंमुली असतील तर त्यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवणं गरजेचं असतं. बीडमध्ये अशीच हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. आरोही आनंद खोड ही 7 महिन्याची चिमुकली घरात रांगत होती. त्यावेळी खाली पडलेलं चॉकलेट तिला दिसलं आणि तिनं ते गिळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गिळताना ते चॉकलेट आरोहीच्या घशात अडकलं आणि तिचा दुर्दैवी अंत झाला चॉकलेट अडकल्यानं तडफडत असलेल्या चिमुरडीला घेऊन नातेवाईकांनी जिल्हा रुग्णालय गाठलं. मात्र त्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता. बीड तालुक्यातील काटवटवाडी गावात या घटनेमुळे मोठा धक्का बसला आहे.
तपासणीनंतर डॉक्टरांनी मुलीला मृत घोषित केले. या घटनेनंतर पालकांना मोठा धक्का बसला आहे. संपूर्ण कुटुंब शोकाकुल आहे. घशात वस्तू अडकल्याने यापूर्वी अनेक निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला आहे. याआधी, अलिकडेच छत्तीसगडमधील बिलासपूरमध्ये एका 16 महिन्यांच्या मुलाचा घशात एक लहान हरभरा अडकल्याने मृत्यू झाला. मजूर करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या जय कुमारचा मुलगा घरी हरभरा खात होता, त्याच दरम्यान त्याच्या घशात एक धान्य अडकले. कुटुंबाने धडपडणाऱ्या मुलाला रुग्णालयात नेले पण तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता.
लहान मुलांचं संगोपन करतानाही मोठी काळजी घ्यायला लागते. डॉक्टरही सातत्याानं त्याबाबत आवाहन करत असतात.
- चिमुकल्यांपासून चॉकलेट किंवा तत्सम गोष्टी दूर ठेवा
- शेंगदाणे, खोब-याचे तुकडे यासारख्या गोष्टी दिसू देऊ नका
- लहान मुलांपासून अशा वस्तू लांब ठेवा
- आपली मुलं काय करतात, काय खाऊ शकतात यावर लक्ष ठेवा
लहान मुलांवर 24 तास लक्ष ठेवणं कठीण असतं...त्यामुळे पालकांनी घरात अशा धोकादायक वस्तू ठेवू नयेत..याशिवाय लहान मुलांना दुसरीकडे गुंतवून ठेवण्यासाठी इतर काही गोष्टी करता येऊ शकतात....त्यामुळे पालकांनीही अधिक सावधगिरी बाळगावी, असं आवाहन तज्ज्ञ करत आहेत.