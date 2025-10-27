English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. एका जन्मदात्या पित्याने पोटच्या मुलींची निर्घुणपणे हत्या केली आहे. याचं कारण अतिशय धक्कादायक आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 27, 2025, 01:55 PM IST
'बाबा, आमची काय चूक?' पत्नीसोबत झालेल्या वादानंतर बापाचं क्रूरकृत्य, जुळ्या मुलींचा....

महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथून एक धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारी घटना समोर आली आहे. पत्नीशी झालेल्या भांडणानंतर संतापलेल्या एका व्यक्तीने आपल्या जुळ्या मुलींचा गळा चिरून त्यांची हत्या केली. निष्पाप मुलांची हत्या केल्यानंतर, आरोपी वडिलांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि आपला गुन्हा कबूल केला. या भयानक घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ अटक केली. आरोपीचे नाव राहुल चव्हाण असे आहे. आरोपीची चौकशी केल्यानंतर, दोन्ही मुलींचे मृतदेह अंचरावाडी शिवारातील जंगलातून सापडले आणि ते शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले.

प्राथमिक पोलिस तपासात असे दिसून आले की, दोन्ही मुलींना मारण्यापूर्वी राहुलचा त्याच्या पत्नीशी काही कारणावरून वाद झाला होता. यामुळे तो रागावला. आरोपीने पोलिसांना सांगितले की तो त्याची पत्नी आणि मुलींसह प्रवास करत असताना त्यांच्यात वाद झाला. या भांडणानंतर, त्याची पत्नी ताबडतोब त्याला सोडून तिच्या पालकांच्या घरी गेली. नंतर, राहुल त्याच्या दोन्ही मुलींना घेऊन निघून गेला.

पोलिस चौकशीदरम्यान, आरोपीने उघड केले की, त्याच्या पत्नीपासून वेगळे झाल्यानंतर, तो दोन्ही मुलींना थेट बुलढाण्यातील अंधेरा फाट्याजवळील जंगलात घेऊन गेला. पत्नीशी झालेल्या भांडणानंतर तो इतका संतापला होता की त्याने दोन्ही मुलींचा गळा चिरून त्यांची निर्घृण हत्या केली. खून झाल्यानंतर त्याला आपण काय केले हे कळले. त्यानंतर त्याने पोलिसांशी संपर्क साधला आणि आपला गुन्हा कबूल केला.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींकडून माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा त्यांना दोन्ही मुलींचे मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळले. हत्येनंतर मृतदेहांची ओळख लपवण्यासाठी आरोपींनी हे कृत्य केले असावे असा पोलिसांना संशय आहे. सध्या पोलिस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

कोल्हापूरची घटना 

मुलाच्या वाढदिवसाची पार्टी देण्यासाठी गेलेल्या वडिलांचा मित्रानेच खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील उदगाव मध्ये ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. लखन बागडी अस मृत पित्याचं नाव असून मित्रानी दगडाने ठेचून बागडी यांचा खून केला आहे. याप्रकरणी लखनचे मित्र अमोल माने, संकेत हंबर, अमिन रजपूत, अमित सांगावकर, प्रथमेश उर्फ गोटया पवार आणि अरविंद माळी यांच्या विरोधात जयसिंगपूर पोलिसात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यातील चौघांना पोलिसांनी रात्री अटक केली आहे. लखन बागडी आपल्या मित्रांसमवेत कृष्णा नदीच्या काठावर पार्टी करण्यासाठी गेले होते, याच दरम्यान मित्रांमध्ये वाद होऊन लखनच्या डोक्यात दगड घालण्यात आला. यामध्ये लखन गंभीर जखमी झाल्याचे पाहून सर्व मित्र तिथून पसार झाले. या घटनेमुळे शिरोळ तालुक्यात संताप व्यक्त केला जात आहे, मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त पार्टी देण्यासाठी गेलेल्या पित्याचाच दगडाने ठेचून खून केल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

