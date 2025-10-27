'बाबा, आमची काय चूक?' पत्नीसोबत झालेल्या वादानंतर बापाचं क्रूरकृत्य, जुळ्या मुलींचा....

महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथून एक धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारी घटना समोर आली आहे. पत्नीशी झालेल्या भांडणानंतर संतापलेल्या एका व्यक्तीने आपल्या जुळ्या मुलींचा गळा चिरून त्यांची हत्या केली. निष्पाप मुलांची हत्या केल्यानंतर, आरोपी वडिलांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि आपला गुन्हा कबूल केला. या भयानक घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ अटक केली. आरोपीचे नाव राहुल चव्हाण असे आहे. आरोपीची चौकशी केल्यानंतर, दोन्ही मुलींचे मृतदेह अंचरावाडी शिवारातील जंगलातून सापडले आणि ते शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले.
प्राथमिक पोलिस तपासात असे दिसून आले की, दोन्ही मुलींना मारण्यापूर्वी राहुलचा त्याच्या पत्नीशी काही कारणावरून वाद झाला होता. यामुळे तो रागावला. आरोपीने पोलिसांना सांगितले की तो त्याची पत्नी आणि मुलींसह प्रवास करत असताना त्यांच्यात वाद झाला. या भांडणानंतर, त्याची पत्नी ताबडतोब त्याला सोडून तिच्या पालकांच्या घरी गेली. नंतर, राहुल त्याच्या दोन्ही मुलींना घेऊन निघून गेला.
पोलिस चौकशीदरम्यान, आरोपीने उघड केले की, त्याच्या पत्नीपासून वेगळे झाल्यानंतर, तो दोन्ही मुलींना थेट बुलढाण्यातील अंधेरा फाट्याजवळील जंगलात घेऊन गेला. पत्नीशी झालेल्या भांडणानंतर तो इतका संतापला होता की त्याने दोन्ही मुलींचा गळा चिरून त्यांची निर्घृण हत्या केली. खून झाल्यानंतर त्याला आपण काय केले हे कळले. त्यानंतर त्याने पोलिसांशी संपर्क साधला आणि आपला गुन्हा कबूल केला.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींकडून माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा त्यांना दोन्ही मुलींचे मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळले. हत्येनंतर मृतदेहांची ओळख लपवण्यासाठी आरोपींनी हे कृत्य केले असावे असा पोलिसांना संशय आहे. सध्या पोलिस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.