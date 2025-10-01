ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशांवर सरकारचा दरोडा

ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास : मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना अतिवृष्टीनं झोडपून काढलं आहे. पूरामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशात पूरग्रस्त शेतकरी सरकारी मदतीच्या प्रतिक्षेत असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. मात्र दुसरीकडे अतिवृष्टी आणि पूरबाधितांच्या मदतीसाठी शेतक-यांवरच पूरभार टाकला जाणार आहे. ऊस उत्पादकांकडून प्रतिटन पूरग्रस्तांसाठी मदत आणि मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीसाठी पैशांची कपात केली जाणार आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर दरोडेखोरीचा आरोप केलाय.. तर शेतकऱ्यांचेच पैसे शेतकऱ्यांना दिले जाण्याच्या या प्रकारामुळे संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी हा नेहमीच काही ना काही संकटांचा सामना करत असतो.. या सगळ्यात अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकरी प्रचंड मोठ्या संकटात सापडलाय.. मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, अहिल्यानगर आणि सोलापूरमध्ये पावसानं थैमान गातलंय.. शेतातील पिकांचं चिखल झालंय. शेतं खरवडून गेलीयत. तर दुसरीकडे घरांमध्ये पाणी शिरल्यानं संसारही उघड्यावर पडलेत. आता शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा आहे ती सरकारच्या मदतीची.. मात्र पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा भार आता सरकारने दुसऱ्या शेतकऱ्यांवरच टाकल्याचं पाहायला मिळतं आहे.
राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरबाधितांच्या मदतीसाठी शेतक-यांवरच पूरभार टाकला जाणाराय. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादकांकडून प्रतिटन 5 रुपये तर मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीसाठी प्रतिटन 10 रुपये कपात केले जाणार आहे. तसंच अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. हा ऊस उत्पादकांच्या पैशांवर सरकार दरोडा टाकत असल्याचा घणाघात राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
तर शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून शेतकऱ्यांना देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी केली आहे. यावरून सरकारची दिवाळखोरी समोर आल्याचं पाटील यांनी म्हटलं आहे. तर हा निर्णय का घेतला हे तपासून बघावं लागेल असं म्हणत चंद्रशेखर बावनकुळेंनी मात्र या निर्णयासंदर्भात हात वर केल्याचं पाहायला मिळालं..
ऊस उत्पाद शेतकऱीही काही मोठ्या नफ्यात नाही.. तोही राज्यातील इतर शेतकऱ्यांसारखाच अडचणींचा सामना करत आहे. अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत झाली पाहिजे.. सरकारने तत्काळ ती करावी.. मात्र त्यासाठी ऊस उत्पादकांच्या बिलातून ही रक्कम कपात करून पूरग्रस्तांनी देणं कितपत योग्य आहे असा प्रश्न आता विचारला जातोय... उसाची लावण करण्यापासून तो ऊस कारखान्याला जाई पर्यंत ऊस उत्पादकांसमोर मोठी आव्हानं असतात. त्यामुळे सरकारने ऊस उत्पादकांच्या बिलातून पूरग्रस्तांसाठी मदत कपात करण्यापेक्षा केंद्राकडून अधिकची मदत आणावी अशी मागणी केली जात आहे.