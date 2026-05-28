Buldhana : मुलीच्या हत्येप्रकरणी बाप अन् भावाला अटक; मात्र 'ती' तरुणी निघाली जिवंत

Buldhana News : बुलढाण्यातील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुलीच्या हत्येप्रकरणी जळगाव जामोद पोलिसांनी वडिलांना आणि भावाला अटक करुन तुरुंगात डामलं. आता तीच मुलगी जिवंत पोलीस स्थानकात समोर आल्यामुळे एकच गोंधळ उडाला आहे.
मयुर निकम, झी मीडिया, महाराष्ट्र : बुलढाणा पोलिसांचा निष्काळजीपणाचा एक अजब नमुना समोर आला आहे. घटना अशी की वीस दिवसापूर्वी जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा धरण परिसरात एका महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळून आला होता मृतदेहापासून काही फुटावर महिलेचा शिरही होतं.. या प्रकरणी तात्काळ माहिती मिळाल्यावर जळगाव जामोद पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली व फॉरेन्सिक विभागाची टीम बोलावून या सर्व प्रकरणाचा तपास केला, विशेष म्हणजे अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा यांनी या प्रकरणात मार्गदर्शन करून या प्रकरणाचा छडा लावल्याचा दावा केला होता.
मध्य प्रदेशातील एका गावातील शिवानी बापूराव कळमेकर असे या मृत मुलीचं नाव असून तिचे तिच्या प्रियकराशी अनैतिक संबंध असून ती विवाहित असून देखील प्रियकराची ओढ असल्याने तिच्या वडिलांनी आणि भावाने तिची हत्या करून मृतदेह महाराष्ट्रातील जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील राजुरा धरणात जवळ आणून टाकला होता. अशी उकल पोलिसांनी केली होती. याप्रकरणी आपल्या मुलीच्या हत्येचा आरोप ठेवत पोलिसांनी शिवानी कळमेकर चे वडील बापूराव कळमेकर तसेच भाऊ यांना अटक करून आत दोघेही जेलमध्ये आहे .
मात्र शिवानी कळमेकर जिवंत असून तिने आज तिच्या प्रियकरासोबत आज बुऱ्हानपूर पोलीस स्टेशन गाठत थेट मी जिवंत असून माझ्या हत्याच्या गुन्ह्यात माझ्या वडिलांना भावाला पोलिसांनी जेलमध्ये ठेवलं असल्याचा कबुली जबाब दिला असल्याच्या माहिती आहे .. तर काही वेळापूर्वीच शिवानी कळमेकर ही जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाली असून स्थानिक जळगाव जामोद पोलीस त्याचा जबाब घेत आहेत.
पोलिसांनी आढळलेल्या मृतदेहाचा डीएनए तपासणी न करता शिवानी कळमेकर च्या वडिलांना व भावावर गुन्हा दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाकल आहे.. त्यामुळे या प्रकरणात जळगाव जामोद पोलिसांचा मोठा निष्काळजीपणा समोर येत आहे. मात्र ज्या महिलेचा मृतदेह सापडला होता, ती नेमकी कोण , हा प्रश्न उपस्थित राहत आहे. तर पोलीस या घटनेबद्दल बोलायला सध्या तरी तयार नाहीत.