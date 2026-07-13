/मुंबईत लॉजमध्ये मृत्यू झालेल्या महिलेबाबत धक्कादायक माहिती उघड; रक्ताची उलटी झाल्याने प्रियकर घाबरला

Mumbai Crime News : मुंबईतील अंधेरी पूर्व परिसरात असलेल्या लॉजमध्ये एका महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाला. मुंबईत लॉजमध्ये मृत्यू झालेल्या महिलेबाबत धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या प्रकरामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही महिला एका 50 वर्षीय पुरुषासोबत येथे आली होती अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. हा व्यक्ती तिचा प्रियकर असल्याचे सांगितले जात आहे.
12 जून रोजी मुंबईतील अंधेरी पूर्व परिसरातील एका लॉजमध्ये ही महिला मृतवस्थेत सापडली. या महिलेने बिर्याणी खाल्ली आणि थोड्याच वेळात या तरुणीचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात होते. हा मृत्यू नैसर्गिक आहे की अपघाती किंवा हत्या आहे ता याचा तपास अंधेरी पोलीस करत आहेत.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अंधेरी पूर्व येथील एका लॉजमध्ये ही महिला 50 वर्षीय व्यक्तीसोबत आली होती. काही वेळ लॉजमध्ये थांबल्यानंतर त्यांनी जेवणासाठी बिर्याणी मागवली. बिर्याणी खाल्ल्यानंतर महिलेला अचानक उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. महिलेने रक्ताची उलटी केल्याचे सांगितले जात आहे.
तिच्यासोबत असलेल्या पुरुषाने तातडीने लॉजच्या कर्मचाऱ्यांना मदतीसाठी बोलावले मात्र, तोपर्यंत या महिलेची प्रकृती ढासळली. थोड्याच वेळता या महिलेचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच अंधेरी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी या महिवलेचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या घटनेनंतर पोलिसांनी या महिलेसोबत आलेल्या पुरुषाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले.
लॉजवर येण्यापूर्वी या महिलेने आणि तिच्या सोबत असलेल्या पुरुषाने बाहेर दारु प्यायली. यानंतर लॉजवर आल्यानंतर देखील या दोघांनी आणखी दारु प्यायली. या महिलेने ड्रग्जचे सेवन केल्याचा देखील संशय व्यक्त केला जात आहे. अती मद्य प्राशन केल्याने तसेच ड्रग्जचे सेवन केल्याने या महिलेचा मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, शवविच्छेदन अहवाल आल्यावरच या महिलेच्या मृत्यू मागचे नेमकं कारण समोर येईल.