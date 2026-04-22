अशोक खरात प्रकरणाचे खळबळजनक पुरावे सापडले गोडाऊनमध्ये

Ashok Kharat Case : समता पतसंस्था प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. कोपरगाव शहरातील निवारा कॉलनी परिसरातील एका गोडाऊनमध्ये अनेक समता पतसंस्थेच्या खातेदारांची महत्त्वाची कागदपत्र सापडल्याने खळबळ उडाली आहे.शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते कलविंदर दडियाल यांच्या निदर्शनास हा प्रकार उघड झाला. दरम्यान , भोंदू अशोक खरात प्रकरणात समता पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकाची मागील काही दिवसांपूर्वी ईडी आणि पोलीस चौकशी झाली होती.. गोडाऊनमधील व्हिडिओत दिसणारी ढीगभर कागदपत्र नेमकी कोणत्या व्यवहाराशी संबंधित? पोलिसांच्या आणि ED च्या चौकशीत मोठा गैरव्यवहार उघड होणार का? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
अशोक खरात प्रकरणात ईडीकडून समता पतसंस्थेची कसून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात पतसंस्थेतील संचालक मंडळ आणि अध्यक्षाची चौकशी करण्यात आली. या पतसंस्थेत अशोक खरातनं अनेक बनावट खाती उघडली होती, या खात्याच्या माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांचा व्यवहार केला. दरम्यान याच पतसंस्थेतील संबंधित कागदपत्र आता एका गोडाऊनमध्ये सापडल्याचा दावा करण्यात आलाय, कोपरगावातील एका स्थानिकानं हा दावा केलाय, गोडाऊनमध्ये कागदपत्र सापडल्यानंतर विविध प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागली आहेत. स्था
निक रहिवाशी कलविंदर दडियाल यांनी हा प्रकार समोर आणला आहे. कोपरगाव शहरातील एका गोडाऊनमध्ये हे कागदपत्र आढळून आले आहेत. याच शहरामध्ये समता पतसंस्थेची मुख्य शाखा देखील आहे. याआधीही अनेक वेळा या गोडाऊनमध्ये समता पतसंस्थेतील कागदपत्र आणल्याचा संशय कलविंदर दडियाल यांनी व्यक्त केलाय. तसंच काल कागदपत्र समोर आल्यानंतर आज इथून ही कागदपत्र हलवली असतील असाही दावा दडियाल यांनी केला.
पूरस्थितीमुळे महत्त्वाची कागदपत्र सुरक्षित ठिकाणी हलवले
अकाऊंट, कर्जाच्या फाईल्स, स्टेशनरीसह इतर कागदपत्रांचा समावेश
सर्व रेकॉर्ड स्कॅन करून सुरक्षित जतन करून ठेवल्याचा दावा
समता पतसंस्थेतील व्यवस्थापकांची मागील काही दिवसांपूर्वी ईडीनं चौकशी केली, तर शिर्डी पोलिसांनी समता पतसंस्थेतील बनावट खात्यांबाबत संबंधित खातेदारांची चौकशी केलीय. त्यामुळे आता या गोडाऊनमधील कागदपत्रांसंदर्भातही चौकशी केली जाणार का? याकडे आता लक्ष लागलं.