/बाळाची बॉडी बघितली आणि... नसरापूर अत्याचार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या महिला पोलिस अधिकाऱ्याला आलेला धक्कादायक अनुभव

Pune Nasarapur Case: संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणा-या पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी कोर्टाने आरोपी भीमराव कांबळे याला शिक्षा सुनावली आहे. अवघ्या साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीचे लचके तोडणाऱ्या नराधम भीमराव कांबळेला कोर्टाने अपहरण, विनयभंग, बलात्कार आणि गुन्ह्याप्रकरणी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपास अधिकारी होत्या. त्यांना या प्रकरणाचा तपास करताना आलेला धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे.
संपूर्ण देश हादरवून सोडणा-या नसरापूर बालिका अत्याचार आणि खून प्रकरणात पुणे सेशन्स कोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आरोपी भीमराव कांबळेला कोर्टानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. कोर्टानं भीमराव कांबळेला फाशी सुनावताना संपूर्ण निकालाचं वाचन करताना आरोपी भीमराव कांबळेला समाजात राहण्याचा अधिकार नसल्याचं सांगितलं. एवढंच नव्हे तर भीमराव कांबळेनं केलेल्या तीनही गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात अतिशय वेगानं तपास पूर्ण केला. शिवाय जलदगतीनं आरोपपत्रही दाखल केलं. विक्रमी म्हणजे दोन महिन्याच्या आता कोर्टाने निकाल दिला आहे.
1 मे 2026 रोजी आरोपीनं चिमुकलीवर अत्याचार करुन तिची निर्घृण हत्या केली होती. आरोपीनं वासरु दाखवण्याचं आणि खाऊ देण्याच्या बहाण्यानं तिच्यावर अत्याचार केला होता. नंतर तिचा निर्घृण खून केला होता त्यानंतर शेणाच्या ढिगा-याखाली तिचा मृतदेह लपवला होता. सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपी भीमराव कांबळे याला पकडण्यात आलं होतं. नसरापूर अत्याचार प्रकरणात अवघ्या 16 दिवसात तपास पूर्ण करून चार्जशीट दाखल करणं हे आमच्यासमोर आव्हान होतं, अशी माहिती तपास अधिकारी विजयमाला पवार यांनी दिली. आरोपपत्र दाखल झाल्यांनतर खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवत अवघ्या 2 महिन्यात निकाल लागला आहे.
पोलीस निरीक्षक तपास अधिकारी विजयमाला पवार यांनी संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासादरम्यान आलेला धक्कादा.क अनुभव सांगितला आहे. घटनेतील पीडित बाळाची बॉडी बघितली. त्यावेळी मनात प्रचंड वेदना झाल्या. बाळाला पाहून मला खूप दुःख झाले, आरोपीने किळसवाणा प्रवृत्तीने तिचा घात केला आहे. आपली बाळ आहेत, यांचे संरक्षण करणे आपली जबाबदारी आहे, मी सुध्दा एक आई म्हणून या घटनेचा आम्ही खूप बारकाईने तपास केला. भीमराव कांबळेला कोणताही पश्चाताप झाल्याचे दिसून आले नाही. ती एक विकृती आहे असं म्हणत त्यांनी संताप व्यक्त केला. तपास अधिकारी विजयमाला पवार यांनी खूप चांगला आणि फूलप्रूफ तपास करून आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. समाजात हा संदेश जाणं गरजेचं आहे की पोलीस खातं आणि गृह खातं सक्षम आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर आणि जलद तपास करून दोषींना तात्काळ शिक्षा झाली पाहिजे असं देखील त्या म्हणाल्या.