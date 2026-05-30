/फक्त 300 रुपयांना विकला होता महाराष्ट्रातील गोपळगड किल्ला, कोकणात भावकीचा नाही तर थेट किल्ल्याच्या मालिकाचा वाद, पर्यटकांना धक्कादायक अनुभव

कोकणातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आणि ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यांवर आलेल्या पर्यटकांना धक्कादायक अनुभव आला. फक्त 300 रुपयांना विकला होता महाराष्ट्रातील गोपळगड किल्ला. आता या किल्ल्याच्या मालकीवरुन वाद निर्माण झाला आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकणात भावकीचा वाद सर्वांनाच माहित आहे. पण आता भावकीचा वाद नाही तर थेट किल्ल्याच्या मालिकाचा वाद सुरु झाला आहे. गुहागरमधील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यावर दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून पर्यटकांना किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा लावून डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे गोपाळगड किल्ल्यावर पर्यटकांवर दबावतंत्र आणले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. या घटनेमुळे किल्ल्याच्या मालकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. या प्रकारानंतर संपूर्ण गुहागर तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, स्थानिकांमध्ये वाद उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फक्त 300 रुपयांना विकला होता. जाणून घेऊया हा वाद नेमका काय आहे.
सागरी व्यापारावर लक्ष ठेवण्याच्या आणि परकीय आक्रमणे रोखण्याच्या हेतूने बांधलेला रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंजनवेल येथील ऐतिहासिक 'गोपाळगड' किल्ला उभारण्यात आला होता. तब्बल 60 वर्ष हा किल्ला खासगी मालकीत होता. काळाच्या ओघात केवळ ३०० रुपयांना विकला गेलेला हा किल्ला आता अधिकृतपणे सरकारच्या आणि पुरातत्व विभागाने 60 वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतला.
जागतिक व्यापारी केंद्र असलेल्या दाभोळ बंदराजवळ समुद्राच्या किनाऱ्यावर दिमाखात उभा असलेला गोपाळगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा आणि पराक्रमाचा मूर्तिमंत पुरावा आहे. मात्र, हा किल्ला एका इम्तियाज मणियार नामक व्यक्तीने आपल्या मालकीचा आहे असा दावा केला. किल्ला या व्यक्तीच्या मालकीत गेल्याने त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व नष्ट होण्याच्या मार्गावर होते. सरकारी अनास्थेमुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या या किल्ल्याला मुक्त करण्यासाठी अंजनवेल येथील स्थानिक दुर्गप्रेमी तरुण दीपक वैद्य यांनी एकहाती मोहीम सुरू केली. त्यांनी किल्ल्याचे जुने दस्तावेज शोधून काढले आणि महसूल तसेच पुरातत्व विभागातील कागदपत्रांचा घोळ उजेडात आणला.
या कायदेशीर लढ्यात पुढे अनेक शिवप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि 'शिवतेज फाउंडेशन' सारख्या संस्था जोडल्या गेल्या. गुहागर तालुक्यात यासाठी व्यापक सह्यांची मोहीम राबवण्यात आली आणि किल्ल्यावर नियमितपणे शिवजयंती साजरी होऊ लागली. शासन दरबारी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसताना, मुंबईस्थित तरुण अक्षय पवार यांनी न्यायालयीन लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
अखेर दुर्गप्रेमींच्या या प्रचंड संघर्षानंतर हा किल्ला पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय झाला. या निकालाच्या विरोधात मूळ मालक उच्च न्यायालयात गेले होते, मात्र तिथेही निकाल त्यांच्या विरोधात लागल्याने सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाले. 6 दशकांनंतर गोपाळगडाने मोकळा श्वास घेतला आणि हा किल्ला सरकारच्या ताब्यात आला. अंजनवेल परिसरातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळाली. स्वराज्याची ही ऐतिहासिक निशाणी पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्याने या किल्ल्याला भेट देण्यासाठी येतात.
काही पर्यटक गोपाळगड किल्ल्याला भेट देण्यासाठी आले होते. किल्ल्याच्या आवारात असलेल्या झाडावरून पडलेले दोन आंबे उचलले म्हणून किल्ल्यात आंब्याची बाग चालवणाऱ्या व्यक्तीने थेट किल्ल्याचे गेट लावून पर्यटकांना आतच कोंडून ठेवत त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. "हा किल्ला आमच्या खाजगी मालकीचा आहे," असा दावा यावेळी बाग चालवणाऱ्या व्यक्तीने केला. या अरेरावीला पर्यटकांनीही चोख उत्तर दिले. "गोपाळगड किल्ला हा सरकारी आहे, म्हणूनच आम्ही आंबे उचलले. जर ही तुमची खाजगी जागा आहे, तर तुम्ही किल्ल्याबाहेर तसा तुमच्या नावाचा बोर्ड का लावला नाही?" असा संतप्त सवाल पर्यटकांनी उपस्थित केला. यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये मोठी हुज्जत झाली. गेल्या वर्षीच सरकारने हा किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला होता.असे असतानाही पुन्हा एकदा खाजगी मालकीचा दावा सांगत पर्यटकांना धमकावल्याने प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ आणि माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच गुहागरमध्ये पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबत आणि खाजगी दाव्यांबद्दल तीव्र असंतोष पसरला आहे.या वादामुळे परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये,यासाठी आता प्रशासनाला आणि पुरातत्व विभागाला यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.