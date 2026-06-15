/पुणे वेध शाळेचा मान्सूनबाबत झोप उडवणारा अंदाज; मान्सूनची वाटचाल का थांबली? धक्कादायक खुलासा, पाऊस कधी येणार? नवी तारीख जाहीर

Maharashtra Monsoon 2026 : संपूर्ण महाराष्ट्र पावसाच्या प्रतिक्षेत आहे. जून महिना अर्धा संपला तरी राज्यात पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. तळकोकणात 6 जून रोजी मान्सूनचं आगमन झाले. यानंतर तो वेगाने राज्यभर सक्रिय होईल असा अंदाज होता. मात्र मान्सूनची स्थिती कमकुवत झाली आहे. चार दिवसांपासून मान्सून एकाच जागी स्थिर आहे. ही स्थिती पुढील चार ते पाच दिवस कायम राहणार आहे. पुणे वेध शाळेचा मान्सूनबाबत झोप उडवणारा अंदाज वर्तवला आहे. 20 जूननंतरच समजणार पाऊस कधी येणार? यामुळे 20 जूनपर्यंत पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
उत्तरेकडील कोरड्या वाऱ्यांमुळे अरबी समुद्रात 'अँटिसायक्लॉनिक महाराष्ट्रातील मान्सूनची वाटचाल थांबली असल्याचं निरिक्षण पुणे वेधशाळेनं नोंदवले आहे. पुणे वेधशाळेचे संचालक डॉ. एस. डी. सानप यांनी मान्सूनबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्रात गेल्या 8 जून रोजी मान्सून सोलापूरपर्यंत तर धडकला पण गेली 8 दिवस झाले मान्सूनच्या प्रोग्रेसमध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही. किंबहुना पुढचे 5 दिवस देखील या स्थितीत कोणताही फरक पडेल, अशी कोणतीही चिन्ह दिसत नाही.त्यामुळे येत्या 20 जून पर्यंत तरी राज्यातील मान्सूनचा पुनरागमन लांबणीवर पडेल, असा अंदाज हवामान खातं वर्तवला आहे. मान्सून कोसळण्यासाठी आवश्यक असणारी एकही सीस्टिम अरबी समुद्रात तयार होताना दिसत नाही. मान्सून थांबल्याची शास्रीय कारणं डॉ. एस. डी. सानप यांनी सांगितली.
हिंदी महासागरात इंडियन ओशन डायपोल अर्थात आयओडी सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास पावसाची तूट भरून निघेल असा अंदाज आहे. जपान आणि अमेरिकेच्या संस्थांनी मान्सूनसाठी दिलासादायक अंदाज व्यक्त केलाय. प्रशांत महासागरात 'एल निनो' सक्रिय झाल्याचं जाहीर झाल्यावर यंदाच्या मान्सून हंगामाविषयी सर्वच स्तरांतून चिंता व्यक्त होऊ लागली. मात्र, 'एल निनों'ची तीव्रता वाढत असताना जुलैमध्ये हिंदी महासागरात 'इंडियन ओशन डायपोल' ची सकारात्मक स्थिती विकसित होण्याचा अंदाज या संस्थांनी जाहीर केलाय. आयएमडीने मात्र इंडियन ओशन डायपोल तटस्थ राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणात मान्सूनपूर्व सरींच्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी धूळपेरणी उरकली. पण आता पावसाने अचानक दडी मारल्यामुळे बळीराजा मोठ्या संकटात सापडला आहे.'अल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून लांबलाय..कडक ऊन आणि वाढत्या उकाड्यामुळे शेतातील ओलावा संपला असून,नुकतीच उगवलेली कोवळी भातरोपे आता करपू लागली आहेत. त्यामुळे कोकणपट्टीतील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.