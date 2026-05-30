नातवाकडून 73 वर्षीय आजोबांवर गोळीबार, जुन्या वाद पेटला; प्रकृती चिंताजनक

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथे चुलत नातवानेच आजोबांवर गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत 65 वर्षीय दगडू कोहकडे हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
गेल्या काही दिवसापुर्वी आरोपी प्रवीण कोहकडे आणि चुलत आजोबा दगडू कोहकडे यांच्यात एका नाजूक कारणातून वाद होता. त्यातून पुढे हाणामारी आणि गाड्या पेटविण्याच्या घटना घडलेल्या होत्या. त्यासंदर्भात राहुरी पोलीसात गुन्हा देखील दाखल आहे. याच कारणावरून प्रवीण कोहकडे याने चुलत आजोबा दगडू कोहकडे यांच्यावर गोळीबार केला. गोळी छातीत लागल्याने दगडू कोहकडे गंभीर जखमी झाले आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांना तातडीने उपचारासाठी अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.. घटनेची माहिती मिळताच राहुरी पोलीस तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. आरोपी प्रवीण कोहकडे याच्या शोधासाठी विविध पथके रवाना करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
गोळीबार करणारा मुख्य आरोपी प्रवीण बाबासाहेब कोहकडे हा परिसरातीलसराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर यापूर्वीही घरफोडी, चोरी आणि आर्म ॲक्ट(बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे) यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.त्याने भरदिवसा केलेल्या या कृत्यामुळे मोमीन आखाडा परिसरातनागरिकांमध्ये दहशतीचे सावट पसरले आहे. या घटनेबाबत राहुरी पोलीसठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आरोपीचा शोधघेण्यासाठी पोलिसांची वेगवेगळी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.सराईत गुन्हेगाराला लवकरात लवकर बेड्या ठोकल्या जातील, असाविश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
कर्नाटक राज्यातील विजयपूर जिल्ह्यात शेतीच्या वादातून एकाच कुटुंबातील 6 जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. जमिनीच्या वादातून गोळीबार आणि कोयत्याने वार करत 6 जणांची हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या सीमेलगत कर्नाटक हद्दीतील चडचण तालुक्यातील गोविंदपुर गावातील घटना आहे. विजयपूर ग्रामीण पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पोलिसांकडून तपास सुरू झाला आहे. विजयपूर पोलीस नियंत्रण कक्षाकडून माहिती देण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील नेरुळ येथील टी. एस. चाणक्य मरीन अकादमी मधील एका विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला आहे. सोमनाथ असे मयत विद्यार्थ्यांचे नाव असून हा मुलगा मूळचा बिहार मधील आहे. याप्रकरणी सोमनाथ च्या कुटुंबियांनी गंभीर आरोप करत कोणीतरी सोमनाथची हत्या करून मृतदेह फेकून दिल्याचा आरोप केलाय. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवला असून याचा रिपोर्ट आल्यावरच मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू केला आहे.