पत्नीच्या मृत्यूचा बनाव, हॉर्ट अटॅकने नाही तर...; अंत्यविधी आधीच उलगडलं धक्कादायक सत्य

बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यात अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे.  पत्नीवर अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वीच पोलिसांनी पतीला ताब्यात घेतलं. नेमकं काय घडलं?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 24, 2026, 05:56 PM IST
बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यात एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. हातोला गावात सालगडी म्हणून राहणाऱ्या सुरेश शेरफुले याचा त्याची पत्नी शिलाबाई हिच्याशी वाद झाला.या वादातच पतीने पत्नीला काठीने मारहाण केली यामध्ये काठीचा घाव पत्नीच्या डोक्यात बसल्याने तिचा मृत्यू झाला. परंतु यानंतर पतीने हृदयविकाराने पत्नीचा मृत्यू झाला असा बनाव रचून मृतदेह देगलूर तालुक्यातील आलूरा या मूळ गावी घेऊन गेला. 

मात्र या सर्व प्रकाराची माहिती बर्दापूर पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी थेट आलूरा गाव गाठले. त्या ठिकाणी मृतदेहाची पाहणी केली असता डोक्यावर जखमा पाहून त्यांना संशय आला. पोलिसांनी अंत्यसंस्कारापूर्वीच मृतदेह ताब्यात घेऊन पतीला देखील ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी बर्दापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणाचा अधिकचा तपास पोलीस करत आहेत.

नेमकी घटना काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेश शेरफुले हा हातोला येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतात सालगडी म्हणून पत्नी शीलाबाईसोबत राहत होता. गेल्या ३-४ दिवसांपासून सुरेश गावी जाण्यासाठी पत्नीकडे आग्रह धरत होता, मात्र तिने नकार दिला. याच कारणावरून दोघांमध्ये तीव्र वाद झाला. रागाच्या भरात सुरेशने जाड भरीव काठीने शीलाबाईच्या डोक्यात एकामागून एक अनेक वार केले, ज्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. 

असा केला बनाव?

हत्या केल्यानंतर सुरेशने हा गुन्हा पचवण्यासाठी नातेवाईक आणि ग्रामस्थांना शीलाबाईचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे खोटे सांगितले. पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याने तातडीने एक क्रुझर गाडी भाड्याने घेतली आणि मृतदेह घेऊन थेट देगलूर तालुक्यातील आलुरा हे आपले गाव गाठले. दरम्यान, बर्दापूर पोलिसांना या मृत्यूबाबत गुप्त माहिती मिळाली. सहायक पोलीस निरीक्षक कांबळे यांनी तात्काळ देगलूर पोलिसांशी संपर्क साधला. देगलूरचे पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ सूर्यवंशी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेहाच्या डोक्यावरील जखमा पाहून माहेरच्या लोकांनाही संशय आला होता. पोलिसांनी अंत्यसंस्कारापूर्वीच मृतदेह ताब्यात घेऊन आरोपी पतीला बेड्या ठोकल्या. 

पोलिसांनी दिली माहिती 

सध्या आरोपी सुरेश शेरफुले बर्दापूर पोलिसांच्या ताब्यात असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी अंबाजोगाई येथील स्वाराती रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. 

