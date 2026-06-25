/संभाजीनगरातील प्री-स्कूलमध्ये धक्कादायक प्रकार! अडीच वर्षांच्या मुलाकडून दोन वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण

आजकाल लहान मुलं थोडी बोलायला लागली की लगेचच घरातले हे त्यांना शाळेत घालण्याची स्वप्न बघत असतात. शाळेमध्ये टाकल्यानंतर आपला मुलगा काही तरी नवीन शिकेल आणि तो वेगळ्या वातावरणामध्ये राहिले याच कारणांमध्ये लहान मुलांना शाळेमध्ये टाकण्याचे पालकांचे कारणे असतात. प्री-स्कूलमध्ये जाणारी तुमची मुलं सुरक्षित आहेत का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संभाजीनगरमध्ये प्री-स्कूलमध्ये जाणा-या दोन वर्षांच्या मुलाला दुस-या मुलानं अमानुष मारहाण केलीय. एवढंच नव्हे तर पीडित मुलाचा एक नव्हे तब्बल 25 वेळा चावा घेण्यात आलाय. जखमी मुलाला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलंय. तर शाळा प्रशासनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
तुम्ही मुलांना प्री-स्कूलमध्ये पाठवत असाल तर पालकांनो सावध राहणे गरजेचे आहे. संभाजीनगरच्या एका प्री स्कूलमध्ये दोन वर्षांच्या मुलाला अडीच वर्षांच्या मुलानं बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. प्री-स्कूलमध्ये मुलांना पाठवल्यानंतर त्यांची काळजी घेणारी महिला वर्गात मुलांना सोडून गेली. त्यानंतर सोबतच्या मुलानं लहानग्याला मारहाण केली. त्याचे चावे घेतले. मारहाणीवेळी चिमुकला रडत होता पण त्याचं रडणं कुणाच्याही कानावर गेलं नाही. मुलाच्या अंगावर मारहाणीच्या आणि रक्त गोठल्याच्या खुणा आहेत. ही मारहाण एवढी प्रचंड होती की मुलाला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागलं.
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या प्रकरणी पालकांच्या तक्रारीवरुन प्री-स्कूलच्य़ा व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पालकांनी गुन्हा दाखल करु नये यासाठी त्यांना प्री-स्कूल व्यवस्थापनानं दहा लाख रुपये देण्याचं आमिष दाखवल्याचा आरोप करण्यात आलाय.झी 24 तासनं प्री-स्कूलच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला पण आमच्या फोन कॉल्स आणि मॅसेजला त्यांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही. गेल्या काही वर्षात गल्लोगल्ली प्री-स्कूल उघडली गेलीयेत. लाखोंमध्ये फी घेतली जाते. पण या प्री स्कूलमध्ये तुमची मुलं खरंच सुरक्षित आहेत का असा प्रश्न या घटनेमुळं विचारला जाऊ लागलाय.
या प्रकरणामध्ये आता एमआयडीसी, सिडको पोलिस ठाण्यात शाळेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह 6 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पैशांचे आमिष आणि पोलिसात न जाण्याची धमकी गांभीर्य पाहून पालकांनी सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली. मात्र, व्यवस्थापनाने टाळाटाळ केली, पालकांच्या दबावामुळे त्यांनी काही कट केलेल्या क्लिप पाठवल्या असे या प्रकरणात समोर आले आहे.