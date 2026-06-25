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संभाजीनगरातील प्री-स्कूलमध्ये धक्कादायक प्रकार! अडीच वर्षांच्या मुलाकडून दोन वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण

संभाजीनगरमधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संभाजीनगरमध्ये प्री-स्कूलमध्ये जाणा-या दोन वर्षांच्या मुलाला दुस-या मुलानं अमानुष मारहाण केलीय. एवढंच नव्हे तर पीडित मुलाचा एक नव्हे तब्बल 25 वेळा चावा घेण्यात आलाय. जखमी मुलाला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलंय. तर शाळा प्रशासनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 25, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:28 PM IST
संभाजीनगरातील प्री-स्कूलमध्ये धक्कादायक प्रकार! अडीच वर्षांच्या मुलाकडून दोन वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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संभाजीनगरातील प्री-स्कूलमध्ये धक्कादायक प्रकार! अडीच वर्षांच्या मुलाकडून दोन वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण
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