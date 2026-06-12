/पुण्याच्या हिंजवडी IT हबमध्ये धक्कादायक प्रकार; बड्या कंपनीतील 2 वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्यांकडून त्रास, IT इंजिनियरने घेतला भयानक निर्णय, पोलिसही शॉक

Pune Crime News : हिंजवडी IT हबमध्ये धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वरिष्ठ महिला सहकाऱ्यांकडून होणारा मानसिक छळ, कामाच्या ठिकाणी होणारी अपमानास्पद वागणूक आणि मित्राकडून होत असलेल्या त्रासाला कंटाळून 48 वर्षीय आयटी अभियंत्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिस याप्रकरणी अधित तपास करत आहेत.
हिंजवडी IT हबमधील एका नामांकित कंपनीत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 2 वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्यांसह एका व्यक्तीविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा भोसरी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये धक्कादायक आरोप करण्यात आल्याने आयटी क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. शाश्वती आणि अर्चना असं वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांचे नाव आहे. विनोद पालीच्या हे मयत अमित ब्राह्मे यांचे मित्र आहेत.
पिंपरी चिंचवडमधील एम्पायर इस्टेट सोसायटीजवळील मदर टेरेसा उड्डाणपुलाखाली असलेल्या बीआरटी बसथांब्याकडे जाणाऱ्या जिन्यावर आज सकाळी धक्कादायक घटना घडली. सिकंदर शेख नावाच्या व्यक्तीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. जिन्याजवळील लाईटच्या केबलला गळफास लावून आत्महत्या केली. घटनास्थळी रुग्णालयाशी संबंधित कागदपत्रांची फाईल आढळून आली असून, ते काही तणावाखाली होते का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला. आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पुढील तपास सुरू आहे.
सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यात मुख्याध्यापकासह कुटुंबानं सामूहिक आत्महत्या केलीय. शेअर मार्केटमध्ये कोट्यवधीचे नुकसान झाल्याने टोकाचे पाऊल उचलले. मुख्याध्यापकाने दोन मुले, पत्नीला संपवून स्वतः आत्महत्या केली. मुख्याध्यापक योगेश पाटील, पत्नी माधुरी, मुले अथर्व आणि शिवांश अशी मृतांची नावे आहेत. हत्तीज गावातील धक्कादायक घटना घडलीय. योगेश पाटील हे नंदुरबार येथे जिल्हा परिषद शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते. शेअर मार्केटमध्ये सातत्याने नुकसान होत गेल्याने त्यांना 1 कोटी 80 लाख रुपये कर्ज झाले. या कर्जाच्या विवंचनेतूनच त्यांनी संपूर्ण कुटुंबासह आत्महत्या केली. घटनास्थळी पोलिसांना 22 पानांची सुसाईड नोट मिळाली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस करीत आहे.
हडपसर फुरसुंगी मॉलमध्ये बनावट कॉल सेंटरवर छापा टाकण्यात आला. तीन ठिकाणी 120 लोकांकडून हा गैरप्रकार सुरू होता. कॉल सेंटरच्या माध्यमातून बनावट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर चालवले जात असल्याची माहिती अप्पर पोलीस आयुक्त तेजस्वी सातपुतेंनी माहिती दिली. कॉल सेंटरमधून वेगवेगळ्या नागरिकांना फोन जात होते. पैसे जिंकण्याचं आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात होते. यामधून 120 संगणक, हार्ड डिस्क, मोबाईल्स, कागदपत्र आणि इतर तांत्रिक पुरावे जप्त करण्यात आलेत अशी माहिती सातपुतेंनी दिली.आत्तापर्यंत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. आरोपींकडून साडेआठ लाख रोख रक्कम, 690 ग्राम सोन, अडीच किलो चांदी जप्त करण्यात आली.