/पुण्यातील जेजुरी गडावर घडला धक्कादायक प्रकार; चार ते पाच जणांकडून मंदिर परिसरातच पुजाऱ्याला मारहाण

Pune Jejuri News : जेजुरी गडावर एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. गडावरील पालखी परिसरात काही व्यक्ती चप्पल घालून आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तेथील एका पुजाऱ्याने संबंधितांना "पालखी शेजारी चप्पल घालून का आलात?" असा सवाल केला. यावेळी झालेल्या वादानंतर तीन ते चार जणांनी संबंधित पुजाऱ्यास शिवीगाळ करत मारहाण केली. या घटनेमुळे गड परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
धार्मिक स्थळांवर परंपरा, नियम आणि श्रद्धेचे पालन करणे ही प्रत्येक भाविकाची जबाबदारी आहे. मंदिर परिसराचे पावित्र्य राखण्यासाठी सूचना करणाऱ्या पुजाऱ्यावरच हल्ला झाल्याच्या आरोपामुळे अनेक भाविक आणि स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.अशा पवित्र ठिकाणी वाद घालणे किंवा कायदा हातात घेणे योग्य नसल्याची भावना देखील व्यक्त होत आहे. मारहाणीत जखमी झालेल्या संबंधित पुजारी यांना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली असून संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून पोलिस तपासानंतर संपूर्ण सत्य परिस्थिती समोर येणार आहे.
अखंड महाराष्ट्राच कुलदैवत असणाऱ्या जेजुरीत येणाऱ्या भाविकांना आता भंडारा आमच्याकडूनच घ्या अशी सक्ती करता येणार नाही जर कोणी व्यापाराने भंडारा आमच्याकडूनच घ्या अशी सक्ती केली तर तो खंडणीचा प्रकार समजला जाईल असा इशारा जेजुरी पोलिसांनी दिला. जेजुरी मध्ये "पार्किंग आणि भंडारा घेण्याच्या सक्तीवरून भाविक व स्थानिकांमध्ये वारंवार वाद होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांनी हा इशारा दिला आहे.
यावर जेजुरीतील समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी जेजुरी पोलीस ठाणे, नगरपरिषद अशी एकत्र समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीत भेसळ युक्त भंडारा, पेढे यावर कारवाई व्हावी, वाहनकर रद्द करावा पार्किंगची व्यवस्था करावी ,चिंचेची बाग प्रशासनाने ताब्यात घ्यावी. स्वच्छतागृहांचा अभाव ,जेजुरीची बदनामी थांबवावी, गडावरील अतिक्रमणे त्वरित काढावीत. भाविकांना दमदाटी होणारी मारहाण यावर कारवाई व्हावी. इतर प्रश्नांबाबत जेजुरीकर नागरिकांनी चर्चा केली. यात सकारात्मक चर्चा झाल्याचे जेजुरी देवस्थानची विश्वस्त मंगेश घोणे यांनी सांगितले.
बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात या सर्व समस्या एकत्रित जेजुरीकर सोडवतील भाविकांना त्रास होणार नाही असे देखील नागरिकांनी सांगितले. महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या खंडोबा देवाच्या जेजुरी नगरीत अलीकडील काळात भाविक व नागरिकांच्या झालेल्या वादांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते यातून जेजुरी शहराची बदनामी होत असल्याने यावर नागरिकांशी चर्चा होऊन उपाययोजना करण्यासाठी संयुक्तरित्या समन्वय साधून मार्ग काढतील असा विश्वास आता व्यक्त होत आहे.