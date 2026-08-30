Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /अचानक मोबाईलची मेसेजट्यून वाजली आणि... मुंबई हायकोर्टाच्या भरती परीक्षेत धक्कादायक प्रकार

अचानक मोबाईलची मेसेजट्यून वाजली आणि... मुंबई हायकोर्टाच्या भरती परीक्षेत धक्कादायक प्रकार

मुंबई हायकोर्टाच्या भरती परीक्षेत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 30, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:27 PM IST
अचानक मोबाईलची मेसेजट्यून वाजली आणि... मुंबई हायकोर्टाच्या भरती परीक्षेत धक्कादायक प्रकार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
W,W,W,W,W,W... पाच वर्षांपासून भारताकडून न खेळलेल्या गोलंदाजाचा काउंटी चॅम्पियनशिप कहर!
2
3
4
5