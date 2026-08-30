/अचानक मोबाईलची मेसेजट्यून वाजली आणि... मुंबई हायकोर्टाच्या भरती परीक्षेत धक्कादायक प्रकार

मुंबई न्यूज : हायकोर्टाच्या शिपाई पदाच्या परीक्षेत हायटेक कॉपी केल्याची घटना नाशिकमध्ये उघडकीस आली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या शिपाईपदाच्या परीक्षेत एका परीक्षार्थीनं चक्क बुटामध्ये मोबाईल फोन लपवून कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पेपर सुरु असताना अचानक मोबाईलची मेसेजट्यून वाजली आणि त्याचं बिंग फुटलं.
नाशिकच्या कॉलेजरोडवरील SMRK कॉलेजमधील परीक्षा केंद्रात ही घटना घडली. त्यानंतर संबंधीत परीक्षार्थीला तातडीनं परीक्षा केंद्रातून बाहेर काढण्यात आलं आणि त्याच्या मोबाईलसह प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका जप्त करण्यात आली. मनोज वाघ असं या परीक्षार्थींचं नाव आहे. या प्रकरणी त्याच्यावर परीक्षेत गैरप्रकार केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिपाई पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत गैरप्रकाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नाशिकच्या कॉलेज रोडवरील एसएमआरके महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर परीक्षार्थीने चक्क बुटात मोबाईल लपवून कॉपी केली.
26 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 4.30 ते सायंकाळी 6 वाजेदरम्यान परीक्षा हॉल क्रमांक 11 मध्ये हा प्रकार घडला. परीक्षा सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच हॉलमधील परीक्षार्थींना मोबाईलवर मेसेज आल्याचा आवाज ऐकू आला. त्यानंतर सुपरवायझरने सर्व परीक्षार्थींना मोबाईल, स्मार्टवॉच किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक साधने जमा करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, कोणत्याही परीक्षार्थीने मोबाईल जवळ असल्याचे मान्य केले नाही. त्यानंतर मुख्य कंडक्टर, सहाय्यक कंडक्टर, सुपरवायझर आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत सर्व परीक्षार्थींची अंगझडती घेण्यात आली.
यावेळी बैठक क्रमांक पी-151621 वरील परीक्षार्थी मनोज निवृत्ती वाघ, याच्या उजव्या पायाच्या बुटात मोबाईल आढळून आला. त्याच्याकडे विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.मोबाईल, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका पुढील कारवाईसाठी जप्त करण्यात आल्या. परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या उद्देशाने मोबाईलचा वापर करून प्रश्नपत्रिकेतील उत्तरे सोडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रथमदर्शनी आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मनोज निवृत्ती वाघ याच्याविरुद्ध गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.