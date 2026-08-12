/पुण्याच्या गुरुवार पेठेत ब्रिटनचा नागरिक, सुरु होता भयानक प्रकार; महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य काद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा दाखल

Pune Crime News : महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियमांतर्गत पुण्यात दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य काद्याविरोधात दाखल झालेला हा पहिलाच गुन्हा आहे. फुरसुंगी आणि खडक पोलीस ठाण्यात हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. पुण्याच्या गुरुवार पेठेत ब्रिटनचा नागरिक धर्मांतराचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आहे.
5 ऑगस्टला फुरसुंगी येथे मुलीचे धर्मांतर केल्याचा आरोप करण्यात आला, तर 9 ऑगस्टला खडक पोलीस ठाण्यात ब्रिटनहून आलेल्या ख्रिश्चन धर्मगुरूविरोधात गुन्हा दाखल झाला. गुरुवार पेठेतील चर्चमध्ये प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला होता. तक्रारीनंतर पोलिसांनी ब्रिटिश नागरिकाविरोधात कारवाई केली.
पुण्यात धर्मांतराच्या आरोपावरून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. वारकरी संप्रदायाचा पेहराव करून कीर्तन आणि अभंगाच्या माध्यमातून ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करत धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ब्रिटिश नागरिकावर करण्यात आला आहे. पंकज देवनूर असं या ब्रिटिश नागरिकाचं नाव आहे. हिंदुत्ववादी संघटनेच्या तक्रारीनंतर खडक पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यात धर्मांतराच्या आरोपावरून दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुण्यात धर्मांतराच्या आरोपावरून दोन प्रकरणं समोर आली आहेत. फुरसुंगी आणि गुरुवार पेठ परिसरात या घटना घडल्याची माहिती आहे. यातील गुरुवार पेठेतील प्रकरणात ब्रिटनचा नागरिक असलेल्या पंकज देवनूर याच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.7 ऑगस्ट रोजी गुरुवार पेठेत एका धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात पंकज देवनूर याला बोलावण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्याने वारकरी संप्रदायासारखा पेहराव करून कीर्तनकाराच्या भूमिकेतून अभंग आणि कीर्तन सादवल्याचा आरोप आहे. मात्र, या कीर्तनाच्या माध्यमातून येशू हा सर्वस्वी देव असल्याचं सांगत ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करण्यात आला आणि उपस्थित नागरिकांचं धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनेने केला आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. 9 ऑगस्ट रोजी खडक पोलीस ठाण्यात ब्रिटनहून आलेल्या ख्रिश्चन धर्मगुरूविरोधात गुन्हा दाखल झाला. गुरुवार पेठेतील चर्चमध्ये प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पुण्यातील गुरुवार पेठेत झालेल्या या कार्यक्रमानंतर धर्मांतराच्या आरोपांनी आता मोठं वळण घेतलं आहे. हिंदुत्ववादी संघटनेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी ब्रिटिश नागरिकाविरोधात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे पुण्यात अशाच प्रकारच्या धर्मांतराच्या आरोपावरून दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती समोर येत आहे. आता या प्रकरणाच्या तपासातून नेमकं काय समोर येतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
या प्रकरणात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीविरोधात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून तक्रारीतील आरोपांची पडताळणी केली जात आहे. तपासातून समोर येणाऱ्या पुराव्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
दरम्यान, ब्रिटिश नागरिक पंकज देवनूर यांना धर्मांतर केस प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायधीश ए एस गांधी कोर्टाकडून हंगामी अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे.