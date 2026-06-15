हुंड्यासाठी विवाहितेचं केलं टक्कल! कल्याणमधील महाभयानक घटना

Kalyan News : हुंड्यासाठी छळ करत सासरच्यांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठत थेट सुनेचं टक्कल केले आहे. कल्याणच्या वालधुनी परिसरात ही संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर ही महिला सासरहून पळून माहेरी आली असून सध्या तिच्यावर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेची दखल स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी आणि या विवाहितेच्या सासरच्यांवर अतिशय कठोर कारवाई करावी, अशी मागळी केली जात आहे.
अफसाना अन्सारी असं या विवाहितेचं नाव असून ती मूळची उल्हासनगरला राहणारी आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये तिचं लग्न कल्याणच्या वालधुनी परिसरात राहणाऱ्या समीर अन्सारी सोबत झालं. लग्न करताना आमची हुंडा देण्याची परिस्थिती नसल्याचं माहेरच्यांनी सासरच्यांना सांगितलं होतं, मात्र तरीही लग्न झाल्यानंतर महिन्याभराने अफसानाचा हुंड्यासाठी अमानुष छळ सुरू झाला.
अफसाना गर्भवती असतानाही तिला जेवण न देणं, घरातलं जेवण फ्रिजमध्ये ठेवून देणं, अमानुष मारहाण करणं, गरम पाण्याने हात जाळणं, कोणत्याच गोष्टीसाठी पैसे न देणं असे प्रकार आपल्यासोबत झाल्याचं अफसानाने सांगितलं. मात्र माहेरची परिस्थिती गरीब असल्यानं तिने हे सगळं सहन केलं. मात्र तिच्या सासरच्यांनी 7 जून रोजी डोक्यात उवा झाल्याचं म्हणत चक्क तिचं टक्कल केलं.
हा छळ असह्य झाल्यानं अफसाना ही घरातून पळून तिच्या बहिणीकडे गेली आणि भावाला फोन करून आपल्या छळाची माहिती दिली. यानंतर तिचा भाऊ नीर हसन अन्सारी याने तिला तिला उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल केलंय. क्रौर्याची परिसीमा गाठणाऱ्या या प्रकरणाची आता मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी, आणि अफसानाच्या सासरच्यांवर अतिशय कठोर कारवाई व्हावी, अशी आवश्यकता आहे.
येवला तालुक्यातील वाघाळे परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आलीय. शेततळ्यात एका विवाहितेचा मृतदेह आढळला. सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी महिलेचा छळ केला जात होता असा आरोप महिलेच्या नातेवाईकांनी केला. मृतदेह रुग्णालयात आणल्यानंतर महिलेच्या पती आणि सासरच्या नातेवाईकांनी पळ काढल्याने खळबळ उडाली. पोलिसांनी तत्काळ दखल घेत पती, सासू आणि सासऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.. महिलेला हुंड्यासाठी मारहाण करून मानसिक आणि शारीरिक छळ केले जात होते असा आरोप मृत महिलेच्या वडिलांनी केला.
नाशिकमध्ये प्रेमविवाह करून विवाहितेचा आठवेळा गर्भपात केल्याची धक्कादायत घटना समोर आली. पती, सासू- सासऱ्यांविरुद्ध म्हसरूळ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मानसिक छळ केल्याची तक्रारही सासरच्यांविरोधात करण्यात आली. वेड ठरवून मानसिक रुग्णालयात दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला.