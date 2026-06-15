Add Zee Business As A Preferred Source
App

हुंड्यासाठी विवाहितेचं केलं टक्कल! कल्याणमधील महाभयानक घटना

कल्याणच्या वालधुनी परिसरातली संतापजनक घटना घडली आहे.  हुंड्यासाठी विवाहितेचं टक्कल करण्यात आले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 15, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:19 PM IST
हुंड्यासाठी विवाहितेचं केलं टक्कल! कल्याणमधील महाभयानक घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
16 जूनला सूर्य नक्षत्रात मंगळ प्रवेश करणार, 4 राशीच्या लोकांचा वाढेल बँक बॅलेंस
rashi bhavishya18 min ago
2
eknath shinde34 min ago
3
Arbaaz Khan35 min ago
4
Maharashtra Politics43 min ago
5
devabhau sahkari taxi54 min ago