/महाराष्ट्रातील डॉक्टरांचा धक्कादायक प्रकार! रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या उजेडात शवविच्छेदन, डॉक्टरांचा शॉकिंग खुलासा

Nanded News : महाराष्ट्राच्या आरोग्यव्यवस्थेतील अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. डॉक्टरांनी रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या उजेडात शवविच्छेदन केले आहे. नांदेडमध्ये हा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे.
रुग्णालयातील विद्युत प्रवाह खंडित झाल्याने चक्क रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या उजेडात शव विच्छेदन करण्यात आले. नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ही घटना आहे. टेंभुर्णी येथील विरभद्र वडजे नामक व्यक्तीचा विषारी औषध पिल्याने मृत्यू झाला होता. नायगाव ग्रामीण रुग्णालयात या व्यक्तीचे सायंकाळी क्षविच्छेदन करण्यात येणार होते. मात्र शवविच्छेदन कक्षामध्ये वीज नव्हती. मात्र डॉक्टरांनी चक्क रुग्णवाहिकेचे हेडलाईट खोलीच्या दिशेकडे लावून शवविच्छेदन केले.
या घटनेची माहिती मिळताच एकच खळबळ उडाली आहे. शवविच्छेदन करण्याची एवढी घाई का होती असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शवविच्छेदन सुरु असताना अचानक वायर जळाल्याने विद्युत प्रवाह खंडित झाला. शवविच्छेदन पूर्ण करणे गरजेचे असल्याने रुग्णवाहिकेचे हेडलाईट सुरु करून शवविच्छेदन करण्यात आल्याचा खुलासा डॉक्टरांनी केला आहे.
अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक पेरके यांनी दिली. या प्रकाराची सत्यता तपासण्यासाठी त्रीसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलीये. यात काही त्रुटी आढळल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर शव विच्छेदन केले जात नाही. पोलिसांनी सांगितल्या शिवाय किंवा अपवादात्मक परिस्थितीतच सायंकाळ नंतर शव विच्छेदन केले जाते. मृत व्यक्तीचा मृतदेह सायंकाळी 6 वाजेच्या दरम्यान रुग्णालयात आला होता. सात ते साडेसात वाजेदारम्यान शवविच्छेदन करण्यात आले. मग रात्री शवविच्छेदन करणे गरजेचे होते का? शवविच्छेदन सुरु झाल्यावर वायर जळून विद्युत प्रवाह खंडित झाला का? या आणि अन्य बाबींची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
अकोल्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयातील निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात अखेर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. उपचारासाठी आलेल्या आदिवासी महिलेने आपल्या आजारी पतीला पाठीवर घेऊन रुग्णालय परिसरात फिरत असल्याची धक्कादायक घटना झी 24 तासने उघडकीस आणल्यानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रुग्णालय प्रशासनाने दोन कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे
अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील या घटनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसह विविध सामाजिक संघटनांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली होती. काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर मंत्री मुश्रीफ यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते
दरम्यान, आज आमदार साजिद खान पठाण यांनी रुग्णालयाला भेट देत अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. प्राथमिक चौकशीत कामात कसूर झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अधिष्ठाता डॉ. संजय सोनुने यांनी संबंधित दोन कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.याशिवाय, सुरू असलेल्या चौकशीत आणखी कोणाचा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आमदार पठाण यांनी दिला आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असून रुग्णांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही रुग्णालय प्रशासनाने दिले आहे.