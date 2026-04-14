वनिता कांबळे | Updated: Apr 14, 2026, 03:29 PM IST
मुंबई हादरली! सर्वात जास्त गर्दी असलेल्या दादर, खेरवाडी आणि माटुंगा परिसरात 24 तासात 3 हत्या

Mumbai Crime News :  24 तास न थांबता धावणारे शहर म्हणजे मुंबई. दादर, खेरवाडी आणि माटुंगा हे मुंबईतील गजबजलेले एरिया आहेत. सर्वात जास्त गर्दी असलेल्या दादर, खेरवाडी आणि माटुंगा परिसरात 24 तासात 3 हत्या झाल्या आहेत. या घटेनमुळे मुंबई हादरली आहे. या हत्या प्रकरणामुळे लोकांमध्ये दहशत पसरली आहे. 
मुंबईत एकाच दिवशी तीन हत्या झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.  मुंबईत दादर, खेरवाडी आणि माटुंगा परिसरात या हत्या झाल्या आहेय.  तीनही हत्या पूर्व वैमन्यसातून झाल्याची प्राथमिक समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.  

दादरमध्ये पत्नीसमोर बेदम मारहाण करून हत्या

दादरमध्ये पूर्व वैमन्यसातून 7 जणांनी एकाची पत्नीसमोर बेदम मारहाण करून हत्या केली आहे.  अंकुश आंबेकर असे या तरुणाचे नाव असून पूर्ववैमन्यसातून त्याचा गौरव सनस याच्याशी वाद होता. याच वादातून रविवारी अंकुश हा आपल्या पत्नी सोबत मित्र भूपेंद्र सोलंकी याला भेटायला जात असताना गौरव सनस, अनिल पटेल, राजेश पटेल, सिद्धेश पटेल, साहिल राणे, अविनाश खवरे, अजय यादव या आरोपींनी अंकुशची सयाजी वाडी येथे वाट अडवली. आरोपींनी अंकूशला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत अंकुश हा गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारा करता परळच्या के ई एम रुग्णालयात नेले असता उपचारा दरम्यान अंकुशराव मृत्यू झाला. अंकूशची पत्नीने दिलेल्या तक्रारीनुसार दादर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून 7 आरोपींना अटक केली आहे. तर, इतर ३ आरोपांचा शोध सुरू आहे. 

माटुंगा येथे पार्किंगवरुन वाद

माटुंगा येथे कार पार्किॅगचा वाद विकोपाला गेला.  दोघांनी नरेश वाघेला या ज्येष्ठ नागरिकांची हत्या केली. दादर टी टी येथील ब्रिजखाली वाहन उभी करू नये यासाठी वाघेला हे आरोपीला सांगण्यास गेले असता आरोपी साहिल घाडगे आणि शाहबाज मो रफिक शेख या दोघांशी वाघेला यांचा शाब्दिक वाद झाला.  यावेळी वाघेला यांच्यासोबत त्यांची पत्नी सविता याही होत्या, अचानकपणे  दोन्ही आरोपींनी वाघेला यांना मारहाण करत आरोपींनी पळ काढला. या मारहाणीत वाघेला हे गंभीर झाले त्यांना उपचारांसाठी परळच्या के ई एम रुग्णालयात नेले असता डाॅक्टरांनी वाघेला यांना मृत घोषित केले. वाघेला यांची पत्नी सविता यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार माटुंगा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.

खेरवाडीत पूर्व वैमन्यसातून हत्या

खेरवाडीत पूर्व वैमन्यसातून एकावर धार धार शस्त्राने वार करत त्यांची हत्या केल्याची घटना समोर आली. जुन्या शाब्दिक वादातून खेरवाडीच्या कल्पतरू स्पार्कल्स येथे अभिनव चौधरी यांची हत्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी केली. या प्रकरणी अभिनवच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला असून खेरवाडीपोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

