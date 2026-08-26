बापरे! दहाव्या मजल्यावरुन पडून महिला जिवंत बचावली; मुंबईतील आश्चर्यकारक घटना

मुंबई न्यूज : काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती. याचा प्रत्यक्षात अनुभव एका महिलेला आला आहे, मुंबईतील एक महिला दहाव्या मजल्यावरुन पडून जिवंत बचावली आहे. भांडूप परिसरात विचित्र घटना घडली. या घटनेत महिला दहाव्या मजल्यावरुन पडून देखील सुखरुप बचावली आहे. जाणून घेऊया या महिलेसह नेमकं काय घडलं होते.
मुंबईच्या भांडूप परिसरात ही घटना घडली आहे. भांडूप येथील सनशाईन एसआरए (SRA) इमारतीमध्ये एक दुर्घटना टळली आहे. सनशाईन एसआरए इमारतीतील 10 व्या मजल्यावरून ही महिला अचानक खाली कोसळली. मात्र, इमारतीखाली असलेल्या एका मोठ्या झाडात ती अडकल्यामुळे थेट जमिनीवर आदळण्यापासून वाचली.
इमारतीच्या 10 व्या मजल्यावरून पडल्यानंतर महिला सुदैवाने खाली असलेल्या झाडाच्या फांद्यांमध्ये अडकल्याने तिचा जीव वाचला आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलिसांनी वेळेवर घटनास्थळी धाव घेऊन महिलेची सुखरूप सुटका करण्यात आली.
घटनेचे गांभीर्य ओळखून नागरिकांनी तात्काळ प्रशासनाला माहिती दिली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आणि पोलिसांनी काही वेळातच घटनास्थळी पोहोचून तातडीने बचावकार्य सुरू केले. महिलेला झाडावरून सुरक्षित खाली उतरवले. दरम्यान, ही महिला दहाव्या मजल्यावरुन कशी पडली याचे कारम अद्याप समोर आलेले नाही.
पिंपरी चिंचवड शहरातील जुनी सांगवी मधल्या मधुबन सोसायटी, लेन नंबर ४ मधील के. जी. डॉल्फिन स्कूल परिसरात सकाळी ११.०४ वाजेच्या सुमारास एका भटक्या कुत्र्यान महिलेवर अचानक प्राणघातक हल्ला करून तिचा चावा घेतला. या घटनेदरम्यान कडेवर असलेले तिचे एक वर्षाचे निष्पाप बाळ खाली पडल्याने तेही गंभीर जखमी झाले असून, ही संपूर्ण थरारक घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
वारंवार घडणाऱ्या अशा प्रकारांमुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येबाबत पालिकेकडे अनेकदा तक्रारी नोंदवूनही प्रशासनाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक करत आहेत. दिवसेंदिवस भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले वाढत असल्याने पालिका प्रशासन आता तरी काही ठोस पावले उचलणार आहे की आणखी मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहणार, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.