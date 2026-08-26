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बापरे! दहाव्या मजल्यावरुन पडून महिला जिवंत बचावली; मुंबईतील आश्चर्यकारक घटना

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती. याचा प्रत्यक्षात अनुभव एका महिलेला आला आहे,  मुंबईतील एक महिला दहाव्या मजल्यावरुन पडून जिवंत बचावली आहे. भांडूप परिसरात विचित्र घटना घडली. या घटनेत महिला दहाव्या मजल्यावरुन पडून देखील सुखरुप बचावली आहे. जाणून घेऊया या महिलेसह नेमकं काय घडलं होते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:27 PM IST
बापरे! दहाव्या मजल्यावरुन पडून महिला जिवंत बचावली; मुंबईतील आश्चर्यकारक घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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