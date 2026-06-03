Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुणे हादरलं! 25 वर्षीय विवाहितेने एका झटक्यात आयुष्य संपवले, पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

पुणे हादरलं! 25 वर्षीय विवाहितेने एका झटक्यात आयुष्य संपवले, पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

25 वर्षीय विवाहितेने आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली आहे. पोलिस तपासात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:28 PM IST
पुणे हादरलं! 25 वर्षीय विवाहितेने एका झटक्यात आयुष्य संपवले, पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गर्लफ्रेंडसाठी गिफ्ट म्हणून चोरी; नागपुरात अल्पवयीन तरुणाने दुकानफोडून लंपास केला 92
nagpur10 min ago
2
nashik14 min ago
3
Andheri subway44 min ago
4
pune1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago