/पुणे हादरलं! 25 वर्षीय विवाहितेने एका झटक्यात आयुष्य संपवले, पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

Pune Crime News : पुण्यातील चंदननगर परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. हुंड्यासाठी छळ अन् गर्भपाताची सक्ती यामुळे 25 वर्षीय विवाहितेने एका झटक्यात आयुष्य संपवले आहे. पतीसह सासू-सासऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. विवाहितेच्या कुटुंबियांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. पोलिस तपासात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
चारचाकी गाडी, फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे आणि सोन्याच्या अंगठीची मागणी करत सासरच्या मंडळींनी केलेल्या सततच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून २५ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तेजस्विनी गोरख सोनवणे असे आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी विवाहितेचे नाव आहे. याप्रकरणी पुण्यातील चंदननगर पोलीस ठाण्यात मृत विवाहितेच्या पतीसह सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मृत तेजस्विनीचे वडील शामराव बाळासाहेब गवळी (वय 52, धंदा-शेती, रा. मासावाडी रोड, नवीन वांगदरी, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी खालील आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. गोरख संभाजी सोनवणे(वय 32 वर्षे - पती)संभाजी लक्ष्मण सोनवणे(वय 62 वर्षे - सासरा) अलका संभाजी सोनवणे(वय 55 वर्षे - सासू) अशी गुन्हे दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेजस्विनीचा विवाह 25 जून 2020 रोजी गोरख संभाजी सोनवणे याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर सुरुवातीला तिला सासरच्यांनी चांगली वागणूक दिली. त्यांना 'विरा' (वय अडीच वर्षे) नावाची एक लहान मुलगी आहे. मात्र, मुलगी झाल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी तेजस्विनीचा छळ करण्यास सुरुवात केली. पती गोरख याने कार घेण्यासाठी माहेरहून दोन लाख रुपये आणण्याची मागणी केली. पैसे आणण्यास नकार दिल्याने तिला बेदम मारहाण व मानसिक त्रास देण्यात आला. जुलै 2022 मध्ये पतीने तिला माहेरी आणून सोडले आणि "पैसे असतील तरच पाठवा, नाहीतर पाठवू नका" अशी तंबी दिली. नंतर नातेवाईकांच्या मध्यस्थीने ती पुन्हा सासरी गेली.
28 नोव्हेंबर 2023 रोजी तेजस्विनीला मुलगी झाली. त्यावेळी सासरच्यांनी डिलिव्हरीचा खर्च देण्यास स्पष्ट नकार दिला. अखेर तिच्या वडिलांनी 1 लाख रुपयांची रोकड आणून दवाखान्याचे बिल भरले. त्यानंतर जून 2024 मध्ये तेजस्विनी पुन्हा गरोदर राहिली असता, पती गोरख याने तिला माहेरी आणून सोडले आणि "हिला आधी मुलगी झाली आहे, तुम्ही आता मुलगा की मुलगी हे चेक करा आणि मुलगा असेल तरच आमच्याकडे आणून सोडा"असा अमानुष पवित्रा घेतला. या प्रचंड मानसिक तणावामुळे तेजस्विनीचा स्वतःहून गर्भपात (अबॉर्शन) झाला.
या प्रकरणामुळे अजूनही हुड्यांसाठी मुलींचा छळ होत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सासू सासरे आणि तिच्या पतीवर कठोर कारवाई करावी असी मागणी तेजस्विनीच्या माहेरच्यांनी केली आहे.