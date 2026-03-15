पुण्यात विद्यार्थ्यावर कोयत्याने जीवघेण्या हल्लाचा थरार, कोयता थेट डोक्यातच अडकला, थरार सीसीटीव्हीत कैद

हेमंत चापुडे, झी मीडिया, पुणे : पुण्यातील वाघोली परिसरात किरकोळ वादातून विद्यार्थ्यावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हल्ल्यावेळी आरोपीने मारलेला कोयता विद्यार्थ्याच्या डोक्यातच अडकून राहिल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही संपूर्ण थरारक घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे
वाघोलीमधील रायसोनी कॉलेजसमोर ही भीषण घटना घडली. नागेश जगताप हा विद्यार्थी आपल्या मित्रासोबत हॉटेलसमोर चहा पिण्यासाठी थांबला होता. त्याच वेळी जुन्या वादाचा राग मनात धरून आरोपी मंगेश सांगळे आपल्या दोन साथीदारांसह तेथे आला. “तू मला शिवी का दिली?” असा जाब विचारत आरोपींनी अचानक नागेशवर कोयत्याने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यात नागेशच्या डोक्यावर, पाठीवर आणि शरीरावर गंभीर वार करण्यात आले. हल्ला इतका भयंकर होता की आरोपीने मारलेला कोयता नागेशच्या डोक्यातच अडकून राहिला. नागेशला वाचवण्यासाठी धावून गेलेला त्याचा मित्र सिद्धेश यालाही या हल्ल्यात दुखापत झाली आहे
ही संपूर्ण थरारक घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून घटनेमुळे वाघोली परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, जखमी विद्यार्थ्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून एका आरोपीला अटक केली आहे. दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेमुळे वाघोली परिसरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
