Pune Crime : पुण्यात अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. जुन्या वादावरुन दोन गाटत राडा झाला. यामध्ये कोयत्याने विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला केला. यामध्ये कोयता डोक्यातच अडकला. हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 15, 2026, 06:02 PM IST
पुण्यात विद्यार्थ्यावर कोयत्याने जीवघेण्या हल्लाचा थरार, कोयता थेट डोक्यातच अडकला, थरार सीसीटीव्हीत कैद

हेमंत चापुडे, झी मीडिया, पुणे : पुण्यातील वाघोली परिसरात किरकोळ वादातून विद्यार्थ्यावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हल्ल्यावेळी आरोपीने मारलेला कोयता विद्यार्थ्याच्या डोक्यातच अडकून राहिल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही संपूर्ण थरारक घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे

वाघोलीमधील रायसोनी कॉलेजसमोर ही भीषण घटना घडली. नागेश जगताप हा विद्यार्थी आपल्या मित्रासोबत हॉटेलसमोर चहा पिण्यासाठी थांबला होता. त्याच वेळी जुन्या वादाचा राग मनात धरून आरोपी मंगेश सांगळे आपल्या दोन साथीदारांसह तेथे आला.  “तू मला शिवी का दिली?” असा जाब विचारत आरोपींनी अचानक नागेशवर कोयत्याने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यात नागेशच्या डोक्यावर, पाठीवर आणि शरीरावर गंभीर वार करण्यात आले. हल्ला इतका भयंकर होता की आरोपीने मारलेला कोयता नागेशच्या डोक्यातच अडकून राहिला. नागेशला वाचवण्यासाठी धावून गेलेला त्याचा मित्र सिद्धेश यालाही या हल्ल्यात दुखापत झाली आहे
ही संपूर्ण थरारक घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून घटनेमुळे वाघोली परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, जखमी विद्यार्थ्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून एका आरोपीला अटक केली आहे. दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेमुळे वाघोली परिसरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

प्रेम प्रकरणातून तरुणाची हत्या 

पुण्यात प्रेम प्रकरणातून एका तरुणाची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नागेश जाधव असे मृत तरुणाचे नाव आहे.  या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रेयसीने मोबाईलवरून मेसेज करून नागेशला बोलावल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर प्रेयसीच्या घरच्यांनी त्याच्यावर हल्ला करून हत्या केल्याचे आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आरोपींना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी नागेशच्या नातेवाईकांनी केली आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

