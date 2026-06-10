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ठाण्यात 'स्पायडर मॅन' थीमच्या केकमध्ये सुया, चिमुरड्याने 2 सुया गिळल्या; आतड्यात अडकल्या; 48 तास पालकांच्या जीवाला घोर

 बर्थ डे बॉयने वाढदिवसाच्या केकसोबत धातूच्या 2 सुया गिळल्या. ठाण्यात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.  48 तास पालकांच्या जीवाला घोर लागला होता. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 10, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:31 PM IST
ठाण्यात 'स्पायडर मॅन' थीमच्या केकमध्ये सुया, चिमुरड्याने 2 सुया गिळल्या; आतड्यात अडकल्या; 48 तास पालकांच्या जीवाला घोर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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