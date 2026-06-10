ठाण्यात 'स्पायडर मॅन' थीमच्या केकमध्ये सुया, चिमुरड्याने 2 सुया गिळल्या; आतड्यात अडकल्या; 48 तास पालकांच्या जीवाला घोर

Thane News : वाढदिवसाचे सेलिब्रेशन एका क्षणात जीवाला घोर लावणारे बनवले. ठाण्यात एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 3 वर्षाच्या चिमुकल्याने केकसोबत धातूच्या 2 सुया गिळल्या. या सुया चिमुकल्याच्या आतड्यात अडकल्या. 48 तास पालकांच्या जीवाला घोर लागला होता. पालकांनी मोठ्याै हौसेने मुलाच्या वाढदिवसा करिता 'स्पायडर मॅन' थीमचा केक ऑर्डर केला होता. मात्र, हाच केक मुलासाठी मोठा बनला.
ठाण्यातील एका बेकरीच्या निष्काळजीपणामुळे एका 3 वर्षांच्या चिमुरड्याने केकवरील चॉकलेट बॉलिंग पिनमध्ये लपवलेल्या दोन धातूच्या सुया (तारा) नकळत गिळल्याची धक्कादायक घटना घडली. 31 मे रोजी स्नेहा शेलार यांनी त्यांचा मुलगा रेयांशचा तिसरा वाढदिवस 'थिम केक' कापून साजरा केला होता. दुसऱ्या दिवशी केकवरील चॉकलेटच्या पिनमध्ये धातूच्या तारा असल्याचे मोठ्या मुलांनी पालकांच्या निदर्शनास आणून दिले.
रेयांशने या तारा गिळल्याच्या भीतीने कुटुंबीयांनी ज्युपिटर हॉस्पिटल येथे नेले. जिथे एक्स-रेमध्ये त्याच्या लहान आतड्यात दोन सुया अडकल्याचे दिसले. ज्युपिटर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया न करता वाट पाहण्याचा सल्ला दिला. सुदैवाने, 48 तासांनंतर या तारा नैसर्गिकरीत्या शरीराबाहेर पडल्या आणि रेयांश याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले आहे.
केक लहान मुलांसाठी आहे हे माहीत असूनही बेकरीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अंतर्गत आधारासाठी या घातक तारा वापरल्या होत्या.या घटनेनंतर स्नेहा शेलार यांनी सोशल मीडियाद्वारे इतर पालकांना मुलांसाठी केक घेताना त्यातील अंतर्गत सजावट खाण्यायोग्य आहे का, याची खात्री करून घेण्याचे आवाहन केले आहे
कुटुंबाने कासारवडवली पोलिसांशी संपर्क साधला. हे प्रकरण अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अखत्यारीत येते त्यांना सांगण्यात आले. तथापि, FDA अधिकाऱ्यांनी सांगितले की केक किंवा चॉकलेट बॉलिंग पिनच्या नमुन्यांशिवाय ते तपास करू शकत नाहीत. महाराष्ट्र ग्राहक परिषदेचे शिरीष देशपांडे म्हणाले की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 नुसार, सदोष उत्पादने किंवा अपूर्ण सूचनांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी उत्पादक आणि विक्रेते जबाबदार आहेत. ते म्हणाले की, या कायद्यात केवळ शारीरिक हानीच नव्हे, तर मानसिक त्रासाचाही समावेश आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, पीडित कुटुंबे ग्राहक न्यायालयात नुकसान भरपाई मागू शकतात.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात एमएमआरडीए मार्फत आनंदनगर ते साकेत पर्यत एलिव्हेटेड रोडचे कामादरम्यान इंदिरा नगर संपकडे जाणारी 813 मि.मी व्यासाची उर्ध्ववाहिनी बाधित होत असल्याने एमएमआरडीएकडून 900 मि.मी व्यासाची जलवाहिनी 2200 मीटरपैकी 800 मीटर अंतरापर्यत अंथरण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
800 मीटर अंतरापर्यत अस्तित्वातील 813 मि.मी व्यासाची जलवाहिनी निकामी करुन नव्याने अंथरण्यात आलेली 900 मि.मी व्यासाची जलवाहिनी कार्यान्वित करण्याकरिता जलवाहिनीच्या जोडकामासाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची मागणी केली आहे. सदर कामाकरिता
शुक्रवार दिनांक 12/06/2026 रोजी सकाळी 9.00 ते शनिवार दिनांक 13/06/2026 रोजी सकाळी 9.00 वाजेपर्यत एकूण 24 तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.