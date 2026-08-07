/पुण्याच्या महिलेसह पोर्तुगालमध्ये भयानक कृत्य; मोठ्या संकटातून सुटका करून भारतात आली

Pune Crime News : पोर्तुगालमध्ये नोकरीसाठी गेलेल्या एका महिलेसह अत्यंत भयानक कृत्य घडले आहे. या महिलेला एका व्यक्तीला विकण्यात आले. स्वत:ची सुटका करत ही महिला भारतात परतली आहे. मात्र, यामुळे एका मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड झाला आहे. नोकरीच्या बहाण्याने अनेक महिलांना परदेशात विकले जात आहे.
परदेशात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून अनेक महिलांना पोर्तुगाल मध्ये शरीर विक्री करण्यास भाग पाडत असल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. त्यापैकी एक महिला तिची सुटका करून पुन्हा भारतात आली आहे. त्यासंदर्भात भारतीय युवा मोर्चा पुणे शहर पदाधिकारी आणि पीडित महिला यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
2024 मध्ये एका एजनसीनें परदेशात नोकरी देऊ असे सांगत प्रत्येक व्यक्तीकडून पैसे घेतले जातं होते. विद्यार्थ्यांना जाळ्यांत ओढून परदेशात मुलांना, महिलांना पासपोर्ट जमा करून चुकीचे काम करायला भाग पाडले जात आहे. प्रतिमा भाटी, कपिल शर्मा, अझर शेख आणि अमित कुमार झा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली आहे.
यासंदर्भात पुणे शहर पोलीसांनी एका महिलेला अटक केली होती परंतु तिला पून्हा जामीन मिळाला. विमाननगर येथे कंपनीच्या कार्यालयात छापेमारी झाली. त्याठिकाणी अनेक पासपोर्ट मिळाले आहेत. पुणे पोलिसाकडून कार्यवाही सुरू आहे. अनेक विद्यार्थी परदेशात अडकले आहेत. किती विद्यार्थी कोणकोणत्या देशात आहेत याची माहिती घेतली पाहिजे.
पुणे पोलिसानी याच कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल केले आहेत. लॅपटॉप, कॉम्पुटर पासपोर्ट आणि कागदपत्रे ताब्यात घेतले आहेत. आणखी काही विद्यार्थी देखील या जाळ्यांत अडकले आहेत.
नेमकं काय घडलं याबाबतची माहिती या महिलेने दिली. मी सोशल मीडिया मध्ये 'वुई मायग्रेट' या कंपनी च्या पेजवर व्हिसिट केले. व्हाट्सअँप वर 14 फेब्रुवारी 2026 ला माझ्या पतीसोबत ऑफिसला गेले होते. 2 ते 3 लाखांचा पगार मिळेल ब्लू कॉलर जॉब असल्याचे सांगितले. अगोदर काही लोक कामासाठी गेले आहेत का. त्यांच्या रॅकेट मधील लोकांनी आम्हाला खोटी माहिती दिली असा आरोप या महिलेने केला आहे.
हैद्राबाद पासपोर्ट ऑफिसला अपॉइंटमेंट घेतली. नागपूर वरून आम्ही गेलो. व्हिाजा आला त्यानंतर 3 लाख रुपये दिले. पासपोर्ट घेऊन एकूण 4 लाख रुपये झाले. मुंबई ते अबू दाभी तिथून मद्रीड ला जायला सांगितले. वर्क परमिट वर सही करून टुरिस्ट विजा स्टुडन्ट विजा घेतला. मला पंजाबी माणसाला विकले होते. मद्रीड येथे अमित कुमार एजंट नें मला पोर्तुगाल मध्ये जावू नको असे सांगितले. मी बस चुकवली आणि मला एका पंजाबी व्यक्तीच्या घरी मला बोलावून पासपोर्ट ताब्यात घेतले. माझा मोबाईल सुरू करून घेतला. परत 40 हजार घेऊन पासपोर्ट देतो म्हणाले. ऑडिमेरा गावांत एका गावांत पाठवले. बीअर शॉपी मध्ये 1 लाख पगार देतो म्हणून काम लावले. एक राजस्थानी आणि गुजराथी मुलगी सोबत होती. घरकाम करण्यास लावले. मग जॉब लागणार नाही, स्टुडन्ट विजा मिळणार नाही तिथेच राहावे लागेल. अनिल कुमार म्हणाला मालकाला मला खुश ठेवावे लागेल अन्या लोकांना देखील खुश करावा लागेल असे सांगितले असं या महिलेने सांगितले.
मला माझे जीवन महत्वाचे होते. त्यामुळे मी शांत पणे तिथून रात्री 3 वाजता बस पकडून आले. तिकडून तिकीट बुक करून विमानतळावर आले. मद्रीडला परत विमानातून दिल्लीला आले. त्यानंतर माझ्या नवऱ्यावर विनयभंगाची कसे करू, मारून टाकू अशा धमक्या दिल्या. मला ती महिला म्हणाली आमचे कोणी काही करू शकत नाही अशी धमकी देत आहेत.