Marathi News
...म्हणून तरुणीला धावत्या लोकल ट्रेनमधून बाहेर फेकले; पनवेल रेल्वे स्थानकादरम्यान

तरुणीला धावत्या लोकल ट्रेनमधून बाहरे फेकल्याची धक्कादायक घटना हार्बर रेल्वे मार्गावरील पनवेल स्थानकादरम्यान घडली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 22, 2025, 01:57 PM IST
Navi Mumbai Crime News : लोकल ट्रेनही ही मुंबईची लाईफ लाईन आहे. लाखो प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. हाच लोकल प्रवास महिलांसाठी किती सुरक्षित आहे. याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना हार्बर रेल्वे मार्गावर घडली आहे. पनवेल रेल्वे स्थानकादरम्यान एका माथेफिरुने तरुणीला धावत्या लोकल ट्रेनमधून बाहरे फेकले.  या घटनेच्या चौकशी दरम्यान तरुणीला रेल्वे बाहेर का फेकले याबाबत धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.  

हार्बर रेल्वे मार्गावरील पनवेलच्या खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळ लेडीज डब्यात घुसखोरी केलेल्या विकृताने एका विद्यार्थिनीला चक्क धावत्या लोकलमधून बाहेर फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर कळंबोली येथील एमजीएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.  पनवेल येथे राहणारी विद्यार्थीनि ही आपल्या मैत्रिणीसोबत खारघर येथील महाविद्यालयात जाण्यासाठी लोकलने प्रवास करत होती. यावेळी लेडीज डब्यात घुसखोरी केलेल्या शेख अख्तर नवाज शेख याला डब्यातील महिलांनी जाब विचारला. त्यावर संतप्त झालेल्या आरोपीने दरवाजात उभ्या असलेल्या श्वेता हिला धावत्या लोकलबाहेर ढकलले.

हा प्रकार पाहून डब्यातील महिलांनी घाबरून महिलांनी रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच जीआरपी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत खांदेश्वर रेल्वे स्थानकावर सापळा रचला. लोकल स्थानकात दाखल होताच पोलिसांनी आरोपी शेख अख्तर नवाज शेख याला अटक केली या घटनेत श्वेता ही थोडक्यात बचावली असली तरी तिच्या डोक्याला, कंबरेला तसेच हातापायांना गंभीर दुखापत झाली आहे. सध्या तिच्यावर एमजीएम रुग्णालयात उपचार सुरू असून घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. लेडीज डब्यातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
shocking incidentyoung woman being thrown out of a running local trainpanvel stationHarbor railway linenavi mumbai crime news

