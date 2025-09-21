English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्र हादरला! श्रीमंत मुलांशी लग्न अन् मग ....सिनेमालाही लाजवेल अशी कथा

महाराष्ट्राला हादरवणारा प्रकार उघडकीस झाला आहे. मुलांशी लग्न करुन त्यांच्याशी चुकीचं वागल्याचा प्रकार घडला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 21, 2025, 11:31 AM IST
Washim Crime Cheating

लग्न म्हटलं की घरात आनंदाची धामधूम, पाहुण्यांची रेलचेल,आणि नवरा-नवरीसाठी नवा संसार पण वाशिमच्या रिसोड येथे एका 35 वर्षीय युवकाचं लग्न चित्रपटापेक्षा ही जास्त थरारक ठरलं.कारण लग्नाच्या पहिल्याच रात्री नवरी गायब झाली. याचा तपास करताना पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. या माहितीने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. 

ज्या नवरीसाठी तब्बल1 लाख 25 हजार रुपये,सोन्याचे दागिने आणि महागडे कपडे खर्चून तयारी झाली त्या नवरी बाईसाहेबांनी ‘सुखाचा संसार’ सुरू करण्याआधीच ‘सुखाचा सामान’ घेऊन पोबारा केला. लग्नसोहळा अगदी थाटामाटात झाला सोन्याच्या दागिण्या पासून जेवणावळीपर्यंत सगळं अगदी फिल्मी स्टाईलमध्ये. पण पहिली रात्र ठरली काळी रात्र. नवरा महाशय स्वप्नात होते हनीमूनच्या आणि नवरी बाई निघाल्या ‘मूनलाईट रन’ला..

युवकाच्या लक्षात आपली फसवणूक झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी थेट त्याने वाशीमच्या रिसोड पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि लग्नाचा फसवा करार आणि नवरी फरार अशी ही खरी फिल्म सुरू झाली. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवून या ‘लग्नफसवणूक’ कथेमागचा खलनायकी डाव उघडकीस आणला.या टोळीतील तीन महिला आणि एक पुरुष अटक केली असून सोन्याचे दागिने पोलिसांनी हस्तगत केले आहेत.आश्चर्याची बाब म्हणजे,या आरोपी महिलांचा ‘कलेक्शन’महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही.इतर राज्यांतही अशाच प्रकारचे गुन्हे नोंदअसल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे

या घटनेवरून युवकांनी लग्न करतांना सावध राहलं पाहिजेत असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.अशी फसवणूक झाल्यानंतर समाजात बदनामीच्या भीतीने पिढीत पोलिसात तक्रार देण्यासाठी धजावत नाहीत त्यामुळे अशी फसवणूक झाल्यास तात्काळ पोलिसात संपर्क करून तक्रार करण्याचं आव्हान यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आलाय.या बनवाबनवीच्या टोळीत अजून किती जण सहभागी आहेत,याचा तपास सुरू असल्याचे वाशिमचे पोलिस उपअधीक्षक नवदीप अग्रवाल यांनी सांगितले आहे

FAQ 

वाशिम लग्न घोटाळ्यात नेमकं काय घडलं?
वधूने लग्नाच्या निमित्ताने वराच्या कुटुंबाकडून सुमारे 1 लाख रुपयांचे सामान आणि रोख रक्कम घेतली. लग्नानंतर लग्नाच्या पहिल्याच रात्री वधू गायब झाली आणि तिच्या सोबतच पैसे-सामानही निघून गेलं. वराच्या कुटुंबाने तक्रार दाखल केली, तेव्हा उघड झालं की ही संपूर्ण टोळी आहे जी फेक लग्न करून फसवणूक करते. वधूने आधी फोटो दाखवून विश्वास बसवला होता, पण प्रत्यक्षात ती दुसऱ्या व्यक्ती होती. हा घोटाळा महाराष्ट्राला हादरवणारा आहे.

कोण कोण अटकेत घेण्यात आले?
वाशिम पोलिसांनी वधू (मुख्य आरोपी) आणि तिच्या दोन साथीदारांना अटक केली आहे. आरोपींची नावं अद्याप जाहीर झालेली नाहीत, पण ते नागपूर आणि परिसरातील रहिवासी असल्याचं सांगितलं जातंय. पोलिस तपासात आणखी सदस्य असू शकतात असा संशय आहे. 19 सप्टेंबर 2025 रोजी झाली.

हा घोटाळा कसा चालवला जात होता?
टोळी आधी सोशल मीडिया किंवा मॅट्रिमोनियल साइट्सवर आकर्षक फोटो टाकून वर शोधत असे. लग्न ठरवलं की, वधूच्या नावाने रोख, सोनं, भांडी-कुंडी घेतली जात असे. लग्नाच्या रात्री वधू "वैद्यकीय कारणाने" गायब होई आणि टोळी पळून जाई. यापूर्वीही असे ५-६ प्रकरणं झाली असल्याचा संशय आहे. हे फसवणुकीचं नवं रूप आहे, ज्यात लग्नाच्या भावनेचा गैरफायदा घेतला जातो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

