कोल्हापूर - पुराच्या पाण्यामुळे नवजात बालकाने गमावला जीव, वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत्यू

प्रताप नाईक, झी मराठी, कोल्हापूर : कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर पुराचे पाणी असल्यानं, एका गर्भवती महिलेला वेळेत उपचार न मिळाल्याने तिच्या नवजात बालकाचा मृत्यू झाला. या घटनेत गर्भवती महिला बचावली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. निवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 108 रुग्णवाहिकेतील डॉक्टर स्वप्नील जमखांडे आणि चालक सतीश कांबळे हे मात्र या महिलेसाठी देवदूत ठरले.
अतिवृष्टीमुळे कोल्हापुर जिल्ह्यात पूरस्थिती उदभवली असून कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर पुराचे पाणी आल्याने हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झालाय. अशातच वेळेत उपचार न मिळाल्याने एका गर्भवती महिलेच्या नवजात बालकाचा मृत्यू झालाय. गगनबावडा तालुक्यातील बोरबेट या ठिकाणी राहणाऱ्या या महिलेचे नाव कल्पना आनंदा डुकरे आहे. 27 वर्षीय ही महीला सात महिन्याची गरोदर होती. अचानक प्रस्तुती कळा सुरू झाल्याने, या गर्भवती महिलेला गगनबावडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आल.
मात्र, या ठिकाणी उपचार न झाल्याने या महिलेला पुढील उपचारासाठी कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला या ठिकाणच्या डॉक्टरांनी दिला. त्यातच कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर असळज, पडवळवाडी, शेनवडे या ठिकाणी पुराचे पाणी आल्याने, या गर्भवती महिलेला उपचारासाठी सीपीआर मध्ये दाखल करण्याचं मोठं आव्हान होतं. अशातच, निवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे 108 रुग्णवाहीकेचे डॉक्टर स्वप्नील जमखाने आणि 108 रुग्नेवाहिकेचा चालक सतीश कांबळे यांच्यासह नागरिकांनी गर्भवती महिला कल्पना डुकरे यांना स्ट्रेचरवरून
पुराच्या पाण्यातून वाट काढत रस्ता पार केला.
यानंतर 108 रुग्णवाहिकेतून सीपीआर कडे नेत असतानाच कल्पना डुकरे यांची प्रसूती होऊन, नवजात बालकाचा मृत्यू झाला. त्या घटनेत कल्पना डुकरे यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना उपचारासाठी 108 रुग्णवाहिकेतून सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय. सध्या सर्वत्र पावसाचे थैमान सुरू असतानाच उद्भवलेल्या या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे. नवजात बालकाचा मृत्यू झाला असला तरी गर्भवती महिला कल्पना डुकरे हिला मात्र सीपीआर मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यासाठीं शर्तीचे प्रयत्न करणारे 108 रुग्णवाहिकेचे चालक सतीश कांबळे आणि डॉक्टर स्वप्नील जमखाने हे मात्र देवदूत ठरले.