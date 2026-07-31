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भयंकर! गर्भवती महिला उभी असतानाच प्रसुती, बाळ तीन फुटांवरुन खाली कोसळले

विरारमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली असून नवजात बाळ तीन फुटांवरुन खाली कोसळले, बाळाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येतंय. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:16 PM IST
भयंकर! गर्भवती महिला उभी असतानाच प्रसुती, बाळ तीन फुटांवरुन खाली कोसळले
Image Credit: shocking Newborn Falls on Floor During Delivery in virar

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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