/महाराष्ट्र हादरला! महिलांच्या ग्रुपवर वाघाचा हल्ला; जिवाच्या आकांताने पळल्या; चौघींचा मृत्यू, 9 जणी वाचल्या

Chandrapur Women Tiger Attack News: महिलांवर हल्ला झाल्याची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले
Chandrapur Women Tiger Attack News: तेंदूपाने तोडण्यासाठी गेलेल्या चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने चंद्रपूरमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील गुंजेवाही जंगलात ही घटना घडल्याची माहिती मिळताच पोलीस व वनविभाग पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून वन विभागाच्या सहाय्याने या प्रकरणात पुढे काय करता येईल यासंदर्भातील चाचपणी केली जात आहे. वाघाच्या हल्ल्यात चार महिला दगावल्याने गावात भीतीचं वातावरण असून वाघाचा बंदोबस्त वनविभागाने करावा अशी मागणी केली जात आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघाच्या हल्ल्यात चार महिलांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना आज सकाळी समोर आली आहे. सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही-पवनपार परिसरात ही घटना घडली आहे. तेंदुपत्ता तोडण्यासाठी एकूण 13 महिला जंगलात गेल्या होत्या. यावेळी वाघाने केलेल्या हल्ल्यात 4 महिलांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. वाघाने अचानक हल्ला केल्यानंतर महिला सैरभैर पळू लागल्या. या हल्ल्यामध्ये इतर महिलांना पळून जाण्यात यश आलं असलं तरी चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला.
वन विभागाचे आणि पोलीस विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांच्या तपासादरम्यान याबाबत अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात मोठा तणाव निर्माण झालाय. वाघाच्या हल्ल्यात एकाच वेळी चार महिलांच्या मृत्यूची जिल्ह्यातीलच नाही तर राज्यातील ही पहिली घटना असण्याची शक्यता आहे.
वाघाच्या हल्ल्याची ही घटना गुंजेवाही-पवनपार या मार्गावर असलेल्या खैरीचक परिसरातील जंगलात घडली असून सर्व महिला या गुंजेवाही या गावातील भट्टी मोहल्ला वॉर्ड क्रमांक 1 येथे वास्तव्यास होत्या. मृत महिलांची ओळख पटली असून त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत...
1) कविता दादाजी मोहुर्ले - 45
2) अनिता दादाजी मोहुर्ले - 46
3) संगीता संतोष चौधरी - 40
4) सुनीता कौशिक मोहुर्ले - 35
तेंदूपाने गोळा करायला जाणाऱ्यांवर वाघाने हल्ला करण्याचे प्रकार यापूर्वीही अनेकदा घडले आहेत. खास करुन चंद्रपूरमध्ये हे प्रकार अनेकदा घडतात. एप्रिल ते जून महिन्यात सुमारे 30 ते 45 दिवस तेंदूपाने तोडण्याचा सिझन असतो. तेंदूचं झाड हे नैसर्गिकरित्या उगणारे आहे. उन्हाळ्यात मार्च-एप्रिलदरम्यान या झाडाला नवीन पाने येतात. तेंदूची पाने मुख्यतः बिडी गुंडाळण्यासाठी वापरतात. या पानात तंबाखू गुंडाळून बिडी तयार करतात. भारतातील बहुतेक बिड्यांमध्ये अंदाजे 90 टक्के बिड्या बनवण्यासाठी तेंदूपानेच वापरली जातात. ही पाने लवचिक, चवदार आणि आग धरून ठेवण्यास चांगली असतात म्हणून बिडीसाठी उत्तम मानली जातात. मध्य भारतातील जंगलांमध्ये तेंदूची झाडं मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. यामध्ये महाराष्ट्र (मेळघाट, गडचिरोली), मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, झारखंड, आंध्रप्रदेश राज्यांचा समावेश होतो. आदिवासी आणि ग्रामीण रोजगारामध्ये तेंदूपानांना फार महत्त्व आहे. लाखो आदिवासी महिलांना ही तेंदूपाने तोडण्यातून मोठं उत्पन्न मिळतं.