  • अजित पवारांच्या समर्थकाचा ह्रदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू, अंत्यविधीवरुन परतताना घडला प्रकार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवारांचं असं जाणं त्यांच्या कार्यकर्त्यांना चटका लावून जाणार आहे. अनेक कार्यकर्त्यांवर हा खूप मोठा आघात आहे. अशाच एका कार्यकर्त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 29, 2026, 11:16 PM IST
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार मुंबईहून बारामतीला जात होते. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासंदर्भात अजित पवार बारामतीला येत होते. बारामतीला विमान लँड होत असताना त्यांचा विमानाचा अपघात झाला. या अपघातात अजित पवारांसह 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांचा असा मृत्यू हा पवार कुटुंबासोबतच कार्यकर्त्यांसाठी मोठा आघात झाला आहे. 

नाशिकच्या दिंडोरी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक सुदाम बोडके यांचा हृदय विकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला आहे. ते 63 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनानंतर परिसरावर शोककळा पसरली आहे.  बुधवारी सकाळच्या सुमारास सुदाम बोडके त्यांच्या एका नातेवाईकाच्या दशक्रिया विधीला गेले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची बातमी त्यांना समजली. कट्टर दादा समर्थक असलेले सुदाम बोडके त्या बातमीनं हळहळले. त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला. तिथ उपस्थित असलेल्या लोकांशी ते अजित पवारांबद्दल भरभरुन बोलले. यानंतर ते दुचाकीवरुन नाशिकला रवाना झाले. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

