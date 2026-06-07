23021 कोटी 58 लाख 92 हजार 100 लिटर पाणी गेलं कुठे? महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक बातमी

Shocking News For Maharashtra: महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोयना धरणातील पाणीसाठा धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला आहे. 105 टीएमसी क्षमता असलेल्या धरणात सध्या केवळ 15.20 टीएमसी पाणी शिल्लक आहे.त्यात देखील फक्त 10.08 टीएमसी एवढाच पाणीसाठा वापरण्याजोगा आहे. पावसाने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हजेरी न लावल्याने धरण परिसरातील डोंगर उघडे पडले असून, बॅकवॉटर मोठ्या प्रमाणात मागे सरकलं आहे. याचा फटका पर्यटन, बोट व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. या हून धक्कादायक बाब म्हणजे या धरणातील पाण्याचं मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन झालं आहे.
उन्हाळ्यात यावर्षी अनेक शहरांमध्ये तापमानाचा विक्रम मोडला गेला. यंदाच्या उन्हाळ्यामध्ये तापलेल्या वातावरणामुळे कोयना धरणातून 2025-26 या तांत्रिक जलवर्षात 8.13 टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन झाले. म्हणजेच सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर कोयना धरणाच्या साठ्यातील 23021 कोटी 58 लाख 92 हजार 100 लीटर पाण्याची वाफ झाली. हे प्रमाण एकूण धरण क्षमतेच्या 7.72 टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल 1 टीएमसीने जास्त आहे. बाष्पीभवन झालेले हे पाणी एखाद्या मध्यम आकाराच्या जलसिंचन प्रकल्पाच्या क्षमतेएवढे प्रचंड आहे.
कोयना हे एक महाराष्ट्रातील प्रमुख धरण मानले जाते. 105.25 टीएमसी क्षमतेच्या कोयना धरणातून राज्यासाठी वीज निर्मितीबरोबरच सिंचन आणि पाणीयोजनाही चालवल्या जातात. यामुळे या धरणातील जलसाठ्याबाबत सतत लक्ष ठेवले जाते. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या कडाक्याच्या उन्हाळ्यामुळे धरणातील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात झालेले बाष्पीभवन लक्षवेधी ठरले आहे. यंदाच्या कमी पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर हा फटका चिंता वाढवणारा आहे.
कोयना प्रकल्प उपअभियंता आशिष जाधव यांनी या संदर्भात बोलताना चिंता व्यक्त केली आहे. कोयना धरणाच्या जलसाठ्याला नुकत्याच संपलेल्या 2025-26 या जलवर्षात तीव्र उष्म्याचा फटका बसला. गेल्या चार वर्षांतील सर्वाधिक 8.13 टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन या जलवर्षात झाले आहे. सर्वात तप्त उन्हाळ्यामुळे हे बाष्पीभवन झाले असून, ही बाब चिंताजनक आहे, असं आशिष जाधव म्हणाले.
'कोयना'च्या नव्या तांत्रिक जलवर्षाचा प्रारंभ 1 जूनपासून झाला असून, पावसाच्या नोंदी, जलव्यवस्थापन, पूरनियंत्रणासाठी यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. सध्या सिंचनासाठी पाण्याची मागणी झाल्याने कोयनेची वीजनिर्मिती पायथा वीजगृहातून अंशतः सुरू ठेवण्यात आली आहे.
105.25 टीएमसी क्षमतेच्या कोयना धरणात आजमितीला 15.41 टीएमसी (धरण क्षमतेच्या 14.64 टक्के) पाणीसाठा असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत जवळपास 32 टक्यांनी कमी आहे. गतवर्षी आजच्या तारखेला 22.76 टीएमसी (धरण क्षमतेच्या 21.60 टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध होता. सध्या तुलनेत मर्यादित जलसाठा असताना, 'एल निनो'चा प्रभाव तसेच कमी पावसाच्या इशाऱ्यामुळे कोयना धरणाची कामगिरी आव्हानात्मक असणार आहे.
7.54 टीएमसी (2022-23)
6.97 टीएमसी (2023-24)
7.77 टीएमसी (2024-25)
8.13 टीएमसी (2025-26)