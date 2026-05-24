/‘2050 मधून परतलो’ दावा करणाऱ्या व्यक्तीचा धक्कादायक दावा; 2030 मध्ये तिसरे महायुद्ध? सोशल मीडिया

Time Traveller: जगभरात सध्या सोशल मीडियावर एका तथाकथित ‘टाइम ट्रॅव्हलर’च्या दाव्याने खळबळ उडाली आहे. स्वतःला 2050 सालातून परत आलेला सांगणाऱ्या या व्यक्तीने भविष्यातील काही धक्कादायक घटनांचा खुलासा केला असून, विशेषतः तिसऱ्या महायुद्धाबाबत गंभीर इशारा दिला आहे.
या व्यक्तीने सांगितले की तो 2050 सालातून वर्तमानात परत आला आहे. त्याच्या मते, पुढील काही वर्षांत जगात मोठे बदल घडणार असून तंत्रज्ञान, हवामान आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांमध्ये उलथापालथ होणार आहे. मात्र या दाव्याला कोणतेही ठोस पुरावे सध्या उपलब्ध नाहीत.
त्याच्या म्हणण्यानुसार, 2030 च्या आसपास जागतिक तणाव इतका वाढेल की तिसरे महायुद्ध सुरू होईल. या युद्धामुळे अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणात हानी होईल. विशेषतः युरोप आणि आशियातील काही भागांवर त्याचा तीव्र परिणाम होणार असल्याचे तो सांगतो.
युद्धादरम्यान फ्रान्समधील प्रसिद्ध आयफेल टॉवर पूर्णपणे नष्ट झाला असे या कथित टाइम ट्रॅव्हलरने आणखी एक धक्कादायक दावा करत म्हटले आहे हा दावा ऐकून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून, काहींनी त्यावर विश्वास ठेवला तर अनेकांनी त्याला अफवा म्हटले आहे.
हा व्हिडिओ आणि त्यातील दावे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. काही लोक याला मनोरंजन म्हणून पाहत आहेत, तर काही जण भविष्यातील संभाव्य धोके म्हणून चर्चा करत आहेत. तज्ज्ञ मात्र अशा दाव्यांकडे शंकेच्या नजरेने पाहण्याचा सल्ला देतात.
तथ्य तपासणीनुसार, या व्यक्तीच्या दाव्यांना कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. अशा प्रकारच्या गोष्टी अनेकदा व्ह्यूज आणि प्रसिद्धीसाठी केल्या जातात. त्यामुळे नागरिकांनी अशा बातम्यांवर लगेच विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांवरून माहिती पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, ‘टाइम ट्रॅव्हल’सारख्या संकल्पना आकर्षक वाटल्या तरी त्यामागील वास्तव समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भीती किंवा अफवा पसरवण्यापेक्षा जागरूक राहणे हीच सध्याची गरज आहे.