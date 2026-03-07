Pune Crime: अर्धनग्नावस्थेत आढळला महिलेचा कुजलेला मृतदेह, रात्री 11 वाजता घडली कापरे भरवणारी घटना

Pune Crime News: पुणे शहरात पुन्हा एकदा धक्कादायक गुन्ह्याची घटना समोर आली आहे. हडपसर-सासवड रस्त्यावरील दिवेघाटाच्या पायथ्याशी एका महिलेचा अर्धनग्न अवस्थेतील मृतदेह सापडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. 3 मार्च रोजी उशिरा रात्री घडलेल्या या प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच फुरसुंगी पोलिसांनी आणि गुन्हे शाखेने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. काही दिवसांतच पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासण्यास सुरुवात केली. तपासादरम्यान 29 वर्षीय प्रकाश बिभीषण माने हा संशयाच्या भोवऱ्यात आला. तो एका खाजगी कंपनीत सुपरवायझर म्हणून काम करतो. फुटेजमध्ये तो काही दिवसांपासून त्या भागात फिरताना आणि संबंधित महिलेवर लक्ष ठेवताना दिसून आला.
याच माहितीच्या आधारे पोलिसांनी त्याची चौकशी केली. पुढील तपासात प्रकाश माने याने गुन्हा केल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर येऊ लागले.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, मृत महिला दिवेघाटाच्या पायथ्याशी झोपत असे. आरोपीला याची माहिती होती आणि तो काही दिवसांपासून तिच्यावर लक्ष ठेवत होता.
3 मार्च रोजी रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास आरोपी त्या ठिकाणी गेला. त्याने महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. मात्र महिलेने त्याला स्पष्ट नकार दिला. यानंतर दोघांमध्ये वाद झाला आणि परिस्थिती अचानक बिघडली.
महिलेने विरोध करत आरडाओरडा सुरू केल्याने आरोपी संतापला. आसपासच्या लोकांना आवाज जाऊ नये म्हणून त्याने तिच्यावर हल्ला केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
आरोपीने महिलेच्या डोक्यात दगड मारल्याचा तसेच गळा आवळल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला. दुसऱ्या दिवशी परिसरात मृतदेह आढळताच नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली.
या प्रकरणात फुरसुंगी पोलिसांनी प्रकाश बिभीषण माने याला अटक केली आहे. मृत महिलेचे वय अंदाजे 30 ते 40 वर्षे असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र मृत महिलेची कोणतीच ओळख अद्याप पटलेली नाही.
ही कारवाई गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट 6 चे पोलीस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड आणि त्यांच्या पथकाने केली. आरोपीकडून अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. तसेच मृत महिलेची ओळख पटवण्याचे प्रयत्नही वेगाने सुरू आहेत.