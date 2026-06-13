Raigad Crime News : आईने 4 मुलांसह स्वतःलाही संपवलं, रायगडातील ही घटना हादरवणारी

Raigad Mangaon Latest News : रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 29 वर्षीय आईनेआईने स्वतः विष प्राशन करीत आपल्या पोटच्या चार लहानग्या मुलांना थंड पेयांतून विष पाजले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आई आणि दोन मुलांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोन मुलांनी प्रकृती अतिशय गंभीर आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरला असून गावात शोककळा पसरली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना माणगावमधील खरवली आदिवासी वाडीवर घडली आहे. या गावात 29 वर्षीय आशा जाधव आपल्या चार मुलांसह राहत होती. आशा यांनी टोकाचं पाऊल उचललं असून यामध्ये त्यांच्यासह 7 वर्षांची मुलगी नंदिनी जाधव आणि 6 वर्षांची मुलगी दुर्वा जाधव या दोन मुलींचा मृत्यू झाला आहे.
आशा जाधव यांनी मुलांना चार मुलं असून त्यांनी एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं हा प्रश्न चर्चेचा विषय आहे. पोलिसांच्या पहिल्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आशा यांनी आधी आपल्या चारही मुलांना थंडपेयामध्ये विष मिसळून प्यायला दिलं. त्यानंतर त्यांनी स्वतःही ते विष प्राशन केलं. काही वेळातच मुलं आणि आशा यांची प्रकृती खालावल्याने संपूर्ण प्रकार शेजाऱ्यांच्या लक्षात आला आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र दुर्दैवाने उपचारापूर्वीच आई आणि दोन मुलांचं निधन झालं.
या घटनेत आशा जाधव यांच्या दोन मुलांची तब्बेत अत्यंत गंभीर आहे. या दोन्ही मुलांवर माणगाव येथे सरकारी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत. पोलिसांनी या घटनेची नोंद केली असून तपास सुरु आहे.